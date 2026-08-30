MLB／今井達也轉牛棚9天沒出賽 激勵獎金恐怕全泡湯

太空人隊正值13連戰期間，投手戰力吃緊，但至今仍遲遲沒見日籍投手今井達也的身影，轉調牛棚之後，他已9天沒出賽，8月至今只有3場出賽紀錄，太空人隊總教練艾斯帕達（Joe Espada）指出，球團只告訴他「隨時做好準備。」

今井達也去年季後與太空人隊簽下3年總值5400萬美元的合約，太空人希望他以先發角色做出貢獻，但今井達也在大聯盟的第一個球季，先發15場只有5場優質先發，有3場連一局都投不完，合計58.2局出現40次保送，防禦率5.83。

今井達也在8月被調往牛棚，之後以後援身分出賽3場，分別投3局，最後一場出賽在20日對上天使隊，於球隊落後12分的局面下登板，被日本媒體稱作是「屈辱的敗戰處理」。

然而目前在太空人牛棚人手吃緊時，今井達也卻已連續9天沒出賽，艾斯帕達日前表示：「我們就是一天一天觀察，持續和他溝通，讓他做好準備，同時保持新鮮的狀態。」

今井達也本季至今出賽18場，共投67.2局，而根據美國媒體《Houston Chronicle》的報導，今井達也與太空人隊的3年合約，除了有每年季後都能跳脫合約的權利，還包括第一年投球局數達80、90及100局時的激勵獎金，但以今井達也目前的出賽狀況，能否達到80局的門檻都有疑慮，最壞狀況，這筆激勵獎金可能一毛都拿不到。