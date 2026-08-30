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MLB／國民隊「台灣日」開球 林琪兒：緊張堪比太空任務

中央社／ 記者侯姿瑩華盛頓29日專電
台灣出生的美國太空總署太空人林琪兒開球。圖中央社提供
台灣出生的美國太空總署太空人林琪兒開球。圖中央社提供

美國職棒大聯盟華盛頓國民隊台灣日今天重返華盛頓國民球場，由台灣出生的美國太空總署（NASA）太空人林琪兒（Kjell Lindgren）領軍開球，他說，開球的緊張程度幾乎堪比曾參與的太空任務。現場也設置台灣文化攤位，還有融合台美音樂元素的表演。

這是第2屆的官方國民隊台灣日（Taiwanese Heritage Day）活動，由「台頑少年郎千禧世代」（MGY）主辦。華盛頓國民隊當天在主場迎戰邁阿密馬林魚隊。

國民球場（Nationals Park）可見球迷穿上購買台灣日活動套票而獲得具有台灣元素的法被及球衣，或戴上台灣日紀念棒球帽，上面寫有Taiwan字樣。主辦單位表示，台灣日門票賣出約700張。

今天活動邀請美籍台裔的林琪兒擔任開球嘉賓。林琪兒接受媒體聯訪表示，他曾參與過2次火箭發射、2次重返地球大氣層，還進行過2次太空漫步，但開球的緊張程度幾乎跟那些經歷有得比，但很高興能成為台灣日慶典的一份子。

林琪兒4月訪台時曾替中職樂天桃猿開球，7月底也和中華職棒大聯盟會長蔡其昌一起擔任美國職棒大聯盟紐約大都會台灣日的開球嘉賓。

林琪兒今天受訪表示，開球可能依然是他有幸參與過「最可怕的事之一」，但能到場很興奮，也很期待看國民隊的比賽。

華盛頓國民隊台灣日，由台灣出生的美國太空總署太空人林琪兒開球。圖中央社提供 中央通訊社
華盛頓國民隊台灣日，由台灣出生的美國太空總署太空人林琪兒開球。圖中央社提供 中央通訊社

談及台美關係，他說，很榮幸在國民球場參加台灣日，這是一個機會，能慶祝美台之間的關係、夥伴情誼與歷史；有關航太領域，在美國探索月球之際，「非常期待台美未來的合作機會」。

出席台灣日的嘉賓包括駐美代表俞大㵢、副代表楊懿珊及僑委會委員長徐佳青等人。

今天國民球場周邊設有台灣文化攤位，介紹彈珠台、擲筊等台灣特色文化，賽前也邀請台灣表演團體Formosan Groove帶來融合台、美音樂元素的表演。其他賽前節目還包括台灣主題影片播放，台裔美籍歌手史逸欣演唱美國國歌等。

主辦單位表示，中場活動則安排國民隊廣受球迷喜愛的「總統跑競賽」（Presidents Race），並加入台灣黑熊元素。現場還有抽獎活動，提供一張長榮航空華盛頓往返台灣的機票。

主辦單位表示，台灣日不只是一場棒球賽事，更是台灣向美國社會展現文化特色、深化雙邊民間交流的重要平台。透過棒球這項深受美國民眾喜愛的運動，串聯台灣文化、音樂及社區參與，讓更多人認識台灣。

林琪兒 太空 MLB

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