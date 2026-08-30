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MLB／李灝宇碰不到了…大谷31日登板取消 道奇教頭曝全身都在痛

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平重返投手丘計畫，確定再次告吹。 路透社
大谷翔平重返投手丘計畫，確定再次告吹。 路透社

大谷翔平重返投手丘計畫，確定再次告吹，道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天賽後證實，大谷的左膝、右二頭肌、全身反覆痠痛，確定不會投周日（台灣時間周一）的比賽。

大谷本季在投手丘上取得8勝2敗、防禦率1.79，但在明星賽前因為治療左膝暫緩投球，前次擔任投手出賽已是7月4日。

道奇原本計畫大谷在這波面對老虎的系列賽重返投手丘，效力老虎隊的台灣好手李灝宇有望正面對壘這位超級球星，但就在今天賽後，羅伯茲證實，明天將由葛拉斯諾（Tyler Glasnow）先發，「投手大谷」回歸計畫再度推遲。

羅伯茲表示，大谷在昨天牛棚練投20球之後，感覺身體不在最佳狀態，「他的左膝、右二頭肌、全身（overall body）都反覆出現痠痛。」

「我不知道這算不算進度倒退，因為他本來就不是100%。」羅伯茲表示，「我們抱持期望，希望他可以一天比一天更好，但到了必須為了周日先發做出決定的時刻，而他的狀態還無法上場投球。」

道奇將在回到洛杉磯後再次評估大谷的投手回歸時程，確定的是，原本也在選項內的9月2日為紅雀系列賽打頭陣，目前也已經排除，但道奇仍預期大谷會在今年回歸投球。

道奇 大谷翔平 葛拉斯諾

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