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MLB／再見安打氣走道奇 老虎超級新人：就是想辦法把球打進場內

中央社／ 洛杉磯29日專電
超級新人麥克尼格(中)9局下再見安打，老虎球員興奮慶祝。 法新社
超級新人麥克尼格(中)9局下再見安打，老虎球員興奮慶祝。 法新社

底特律老虎隊今天靠著超級新人游擊手麥克尼格（Kevin McGonigle）9局下再見安打，以2比1擊敗強敵洛杉磯道奇，老虎隊台灣好手李灝宇在關鍵局面選到保送。

老虎與道奇戰成1比1平手，進入9局下。老虎隊1人出局進占三壘，道奇投手崔爾（Jack Dreyer）此時故意四壞保送老虎第1棒托瑞斯（Gleyber Torres），在一、三壘有人的情況下，對決第2棒李灝宇。

李灝宇只要送回三壘跑者，就能終結比賽，成為主場勝利英雄，但他並不急躁，慎選揮棒時機。他與左投手崔爾纏鬥8球，3度打成界外球，在2好3壞滿球數下，面對一個肩膀高度的滑球，忍住不出棒，獲得四壞保送，形成滿壘。

李灝宇的下一棒是老虎隊本季崛起的麥克尼格，他在球數2好1壞落後下，鎖定一記偏高的滑球，一棒打到中左外野的全壘打牆前落地，形成再見安打，轟動全場。

麥克尼格這球一落地，老虎隊員全部衝進場內，相互擁抱慶祝。他接受電視轉播單位訪問說，貝耶茲（Javier Baez）9局下率先擊出二壘安打，非常關鍵；接著托瑞斯獲故意四壞，李灝宇選到保送，也很重要。

身為美聯新人王的頭號熱門人選，麥克尼格回顧當時站上打擊區，「我的工作其實是不用想著做太多，想辦法把球打進場內，把這一分送回來。我們做到了，太棒了」。

李灝宇今天擔任第2棒、守三壘，除了在9局下選到保送、為下一棒的再見安打鋪路，他在7局下敲出擊球初速108.3英里（174.3公里）的一壘安打，並且盜上二壘，達成本季第2次盜壘成功。

李灝宇本場4打數1安打、1次保送、1次盜壘，有3次飛球出局。

這場比賽，雙方形成投手大戰，道奇先發左投史奈爾（Blake Snell）投5局飆出高達10次三振。

老虎3局下靠托瑞斯二壘安打，先馳得點。道奇6局上弗里曼（Freddie Freeman）安打追成1比1。道奇這局一度攻占滿壘，但老虎投手霍爾頓（Tyler Holton）製造雙殺，守住平手局面。

9局上，老虎外野手貝耶茲展現價值連城的守備美技，在左外野全壘打牆前接殺赫南德茲（Teoscar Hernández）深遠飛球，替老虎守住平手；9局下他敲出二壘安打，最後跑回致勝分，幫助老虎以2比1拿下勝利。

道奇 老虎 MLB

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