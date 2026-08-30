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MLB／鄧愷威後援1局失2分 代表太空人參賽國歌比誰站得久贏了

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
鄧愷威。美聯社
鄧愷威。美聯社

效力太空人隊的台灣投手鄧愷威，今天在第八局、2：4落後之際登板，未能凍結比分，後援1局被敲3安打、失2分，太空人終場2：6不敵大都會隊。

太空人此役在八局上靠Y.艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）的陽春砲追近到落後2分，八局下推出鄧愷威，一開局接連被楊恩（Jared Young）、塞米恩（Marcus Semien）敲安，短打推進後，羅伯茲（Luis Robert Jr.）代打擊出一壘飛球出局，卻過不了F.艾瓦瑞茲（Francisco Alvarez）這一關。

鄧愷威接近5號位的84.1哩橫掃球，被他掃到左外野打在牆上反彈，這支二壘打帶有兩分打點，大都會擴大為6：2領先。

鄧愷威後援1局共用19球、13顆好球，被敲3安打、失2分，最快球速94.5哩（約152公里），防禦率上漲為4.42。

太空人九局上面對日籍投手千賀滉大，雖有亞土維（Jose Altuve）二壘打開路，但接下來3位打者都挑戰中外野遭到接殺。

根據The Athletic網站太空人隨隊記者羅姆（Chandler Rome）在X上指出，今天兩隊賽前在演唱國歌環節，上演比誰站得久，老將歐克（Steven Okert）指派鄧愷威、布魯法（AJ Blubaugh）、鄧愷威的翻譯、今井達也的翻譯代表太空人參賽，不忘更新這場幼稚大賽的結果：「他們贏了」。

鄧愷威 國歌 太空人

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