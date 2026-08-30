快訊

尼泊爾山洪933名工人困隧道！鑽孔送氧搶救 救援隊曝內部慘況

Apple Watch跟手機一樣影響看電影！1模式解決亮度干擾

MLB／李灝宇1安1盜1保送對道奇秀「技能包」 單季壘打數99逼近張育成

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／李灝宇1安1盜1保送對道奇秀「技能包」 單季壘打數99逼近張育成

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
李灝宇。美聯社
李灝宇。美聯社

台灣好手李灝宇今天扛起老虎隊先發第二棒、三壘手一戰，以本季第90場出賽，突破張育成2021年的89場，締造大聯盟史上台將單季出賽最多紀錄，此役面對道奇隊敲出1安打、1盜壘、1保送，老虎靠麥克尼格（Kevin McGonigle）的再見安打終場2：1險勝道奇。

道奇推派塞揚左投史奈爾（Blake Snell），先發5局被敲3安打、失1分，送出10次三振，李灝宇對戰3打席全數都是內野飛球出局。

直到第七局面對左投維西亞（Alex Vesia），李灝宇鎖定93哩直球，打穿右邊防線，這支安打擊球初速達到108.3哩，而他隨後再盜上二壘，繼6月16日後再次盜壘成功，跑出本季第2盜。

雙方以1：1進入第九局，道奇推出崔爾（Jack Dreyer）把關，貝耶茲（Javier Báez）以二壘打開路，為老虎開啟大好機會，短打推進二壘後，道奇選擇故意保送托瑞斯（Gleyber Torres），面對李灝宇，他在滿球數後連兩球破壞成界外，等到一顆偏差的大壞球，纏鬥8球選到保送，滿壘局面再由麥克尼格的再見安打終結戰線。

李灝宇此役4打數敲1安打，本季累積64安、99壘打數，距離張育成2021年的101壘打數也近了。

道奇 MLB 張育成

延伸閱讀

MLB／李灝宇3支0解鎖生涯首次IBB 史庫柏「打虎」6局失1分無關勝敗

MLB／山本問天！37歲塞爾時隔7年再演完封勝 對大谷飆破100哩

MLB／老虎只打2小時2分鐘繳械 官網點出李灝宇擊球力道全隊最強

MLB／李灝宇重返大聯盟後太火熱 大聯盟製作專題邀球評分析

相關新聞

MLB／鄧愷威後援1局失2分 代表太空人參賽國歌比誰站得久贏了

效力太空人隊的台灣投手鄧愷威，今天在第八局、2：4落後之際登板，未能凍結比分，後援1局被敲3安打、失2分，太空人終場2：6不敵大都會隊。

MLB／李灝宇1安1盜1保送對道奇秀「技能包」 單季壘打數99逼近張育成

台灣好手李灝宇今天扛起老虎隊先發第二棒、三壘手一戰，以本季第90場出賽，突破張育成2021年的89場，締造大聯盟史上台將單季出賽最多紀錄，此役面對道奇隊敲出1安打、1盜壘、1保送，老虎靠麥克尼格（Kevin McGonigle）的再見安打終場2：1險勝道奇。

MLB／ 大谷翔平手臂膝蓋不適 教練：絕不為投球犧牲打擊

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇「二刀流」球星大谷翔平昨天短暫牛棚練投後，手臂與膝蓋仍有不適，本季能否重返投手丘再添疑問

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。