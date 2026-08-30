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MLB／ 大谷翔平手臂膝蓋不適 教練：絕不為投球犧牲打擊

中央社／ 底特律29日綜合外電報導

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇「二刀流」球星大谷翔平昨天短暫牛棚練投後，手臂與膝蓋仍有不適，本季能否重返投手丘再添疑問。

多家媒體本週報導，大谷翔平7月3日後便未再登板投球，原本有可能於明天在底特律（Detroit）短局數先發。不過，他目前左膝與右二頭肌都有痠痛症狀。

道奇原本計劃讓大谷翔平在季後賽前再次登板的安排，也陷入變數。

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天受訪時談到大谷翔平昨天牛棚練投狀況時表示：「我認為他還沒有百分之百恢復。」

讓情況更加複雜的是，大谷翔平也是道奇打線上的重要得分火力。如果投球導致膝蓋或二頭肌不適加劇，恐怕會影響他在球季尾聲以打者身分出賽的能力。

羅伯茲表示：「目前我們的先發投手群表現相當出色，屬於球隊強項，而他（大谷翔平）在打擊端的價值極高，我們絕不能有任何妥協。如果練投可能影響打擊，那就得不償失。我非常堅持，絕不能讓他的打擊受到影響。」

大谷翔平本季前半段曾是國聯賽揚獎競爭人選之一，在6人先發輪值中出賽14場，拿下8勝2敗，防禦率僅1.79。打擊端方面，截至今天對老虎賽前，他本季出賽125場，打擊率2成83，累積30轟、80分打點。

世界大賽衛冕軍道奇今天賽前戰績為81勝54敗，高居大聯盟第2，僅落後密爾瓦基釀酒人3場勝差。

大谷翔平 教練 道奇

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