聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／「一線之隔」差了3分！巨人教頭3天內第2次被趕出場
巨人今日不僅以6：10不敵響尾蛇，其中第3局的一次爭議判決，讓總教練維特洛（Tony Vitello）氣到遭驅逐，連當天沒有先發的王牌韋伯（Logan Webb）也加入抗議行列，最後同樣被趕出場，更慘的是，下一棒還遭鄉尾蛇轟出3分砲。
回顧當時巨人僅以2：3落後，響尾蛇在2出局、一壘有人情況下，巨人先發提德威爾（Blake Tidwell）在1好2壞後，被亞瑞納多（Nolan Arenado）將球強勁掃向三壘邊線，球一路朝界外區方向切出去，但三壘審判定為界內球，亞瑞納多因此站上二壘，而巨人則完全無法接受這項判決。
從巨人的角度來看，球在通過三壘壘包時已經落在界外區，因此理應判為界外球，亞瑞納多應該回到打擊區繼續打擊。從即時畫面來看，當巨人三壘手混血好手惠特康（Shay Whitcomb）準備處理球時，球確實已經位於界外區。不過關鍵仍在於球通過三壘壘包時的位置，三壘審可能認定球先在邊線內通過或落地，之後才因彈跳軌跡進入界外區，因此維持界內判決。
巨人教頭特洛隨即上前激烈抗議，當天沒有登板的王牌韋伯也忍不住加入爭論，兩人最終雙雙遭到驅逐出場。然而，真正讓巨人更加火大的事情，還在下一個打席。
亞瑞納多這支爭議二壘安打本身並沒有帶回任何分數，但卻讓原本可能就此結束的半局繼續進行，下一棒塔瓦（Tim Tawa）隨即轟出全壘打，響尾蛇瞬間將原本3：2的領先擴大至6：2，後續巨人即使一度追至5：6僅落後1分，但牛棚又放火丟了4分讓響尾蛇達成「開魯閣」，終場就以6：10落敗。
值得一提的是，8月27日對紅人的比賽維特洛就曾被趕出場，沒想到僅相隔2天，面對響尾蛇又因為爭議判決提前離場，如今則累積多達5次遭驅逐紀錄。
《Run&Roar奔龍而上》嘖嘖募資限時 35 折
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。