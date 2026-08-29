MLB／「一線之隔」差了3分！巨人教頭3天內第2次被趕出場

巨人今日不僅以6：10不敵響尾蛇，其中第3局的一次爭議判決，讓總教練維特洛（Tony Vitello）氣到遭驅逐，連當天沒有先發的王牌韋伯（Logan Webb）也加入抗議行列，最後同樣被趕出場，更慘的是，下一棒還遭鄉尾蛇轟出3分砲。

回顧當時巨人僅以2：3落後，響尾蛇在2出局、一壘有人情況下，巨人先發提德威爾（Blake Tidwell）在1好2壞後，被亞瑞納多（Nolan Arenado）將球強勁掃向三壘邊線，球一路朝界外區方向切出去，但三壘審判定為界內球，亞瑞納多因此站上二壘，而巨人則完全無法接受這項判決。

從巨人的角度來看，球在通過三壘壘包時已經落在界外區，因此理應判為界外球，亞瑞納多應該回到打擊區繼續打擊。從即時畫面來看，當巨人三壘手混血好手惠特康（Shay Whitcomb）準備處理球時，球確實已經位於界外區。不過關鍵仍在於球通過三壘壘包時的位置，三壘審可能認定球先在邊線內通過或落地，之後才因彈跳軌跡進入界外區，因此維持界內判決。

巨人教頭特洛隨即上前激烈抗議，當天沒有登板的王牌韋伯也忍不住加入爭論，兩人最終雙雙遭到驅逐出場。然而，真正讓巨人更加火大的事情，還在下一個打席。

亞瑞納多這支爭議二壘安打本身並沒有帶回任何分數，但卻讓原本可能就此結束的半局繼續進行，下一棒塔瓦（Tim Tawa）隨即轟出全壘打，響尾蛇瞬間將原本3：2的領先擴大至6：2，後續巨人即使一度追至5：6僅落後1分，但牛棚又放火丟了4分讓響尾蛇達成「開魯閣」，終場就以6：10落敗。

值得一提的是，8月27日對紅人的比賽維特洛就曾被趕出場，沒想到僅相隔2天，面對響尾蛇又因為爭議判決提前離場，如今則累積多達5次遭驅逐紀錄。