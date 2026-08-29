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MLB／超衰！29座球場全壘打變內野沖天炮 波賈茲：真難受

聯合新聞網／ 綜合報導
波賈茲（Xander Bogaerts，左）。 法新社
波賈茲（Xander Bogaerts，左）。 法新社

光芒隊純品康納球場（Tropicana Field）再度發生詭異畫面，教士隊波賈茲（Xander Bogaerts）一發高機率成為全壘打的球，竟變成內野高飛出局，讓教士隊全傻眼。

6局上波賈茲敲出強勁飛球，光芒左外野手辛普森（Chandler Simpson）已退到全壘打牆前，據Statcast統計，這球飛行距離386英尺，其他29隊球場都會形成全壘打。不過這球剛好在界內場地上方約150英尺高的貓道（Catwalk），反彈後被三壘手卡米奈羅（Junior Caminero）接殺，根據規則變成內野飛球出局。

教士終場以4：9輸給光芒，波賈茲本季437打數，累積11轟、47打點、17盜壘成功，OPS值0.640。

教士總教練史丹曼（Craig Stammen）賽後表示：「那真的是一種『你在跟我開玩笑吧』的感覺。你會忍不住想，為什麼規則會是這樣，這大概就是波賈茲今年球季的寫照，真的太多倒楣事了。就進攻來說，他是我今年看過最倒楣的球員，他其實打出很多強勁球，但幾乎沒得到相對應的結果。」

波賈茲也難以置信，「我知道那球是全壘打，我知道那一定會出去，但你還能怎麼辦？全壘打最後變出局，真的很難受。卡米奈羅接到反彈球後，我聽到球迷在歡呼，就知道好像哪裡不對。我心裡想『我還是先跑吧』。我當時猜可能是打到貓道，結果真的就是打到了，真的沒辦法。」

教士

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