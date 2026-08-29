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MLB／ 史肯斯球速下滑成話題 老將塞爾開酸：羨慕質疑者如此不懂棒球
勇士37歲資深強投塞爾（Chris Sale）昨日彷彿讓時光倒轉，面對道奇演出9局無失分、11次三振，最快球速飆破百哩，以1：0完封道奇，自2019年以來首場完封勝。然而，另一名在鎂光燈下的海盜「怪物狀元」史肯斯（Paul Skenes）不僅被拍到身材變胖，近期球速甚至下滑，引發外界對他狀態的擔憂，但塞爾看到這些質疑卻忍不住笑了。
塞爾近日登上《The Pat McAfee Show》談到史肯斯的近況，他認為外界似乎忘了一件事，這名年輕王牌其實才剛進入生涯第2個完整先發賽季。
「史肯斯身上的鎂光燈，可能比任何棒球員都還要強烈，甚至放眼整個體壇，他都是最受關注的運動員之一。這種事情就是會發生。你要知道，一整個球季真的非常折磨人，而他其實才進入生涯第2個完整的先發賽季。」
事實上，2012年是塞爾生涯第一個完整擔任先發投手的賽季，當時的他同樣體會到，要從開幕一路撐到球季究竟有多辛苦。
「我還記得2012年自己第一個完整的先發賽季，要撐到最後真的非常煎熬。這件事情很奇怪，一開始真的很難做到，但只要你完整經歷過一次，之後要再次做到就會稍微容易一些。」
「老實說，看到那些因為Paul幾場比賽就開始擔心的人，我真的會笑。而且我甚至有點羨慕他們對這項運動可以這麼不了解。」塞爾補充道。
此外，海盜總教練凱利（Don Kelly）承認肯斯今年球速確實比過去低，而且並非最近才突然出現，而是從球季初就能觀察到，因此球隊一直都有持續追蹤。
「我認為他今年的球速確實下降了，而且其實從球季一開始就是如此。這當然是你永遠必須留意、持續監控的事情，但我認為最重要的是，史肯斯告訴我們他的身體感覺很好。」
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