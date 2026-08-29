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MiLB／本季代表作！林昱珉6.1局好投收本季第7勝

聯合新聞網／ 綜合報導
林昱珉。圖／擷取自雷諾王牌官方X
林昱珉。圖／擷取自雷諾王牌官方X

響尾蛇隊3A今天與巨人隊3A交手，台灣左投林昱珉繳出本季代表作，6.1局只失1分，奪下本季第7勝。

林昱珉先是上演9上9下，4上一出局才被敲安打，隨後連抓2個出局數下莊。5上一出局林昱珉投出四壞保送，讓下一棒擊出雙殺，形成變相的3上3下，前5局投完0失分。

6上林昱珉開局就投出四壞保送，隨後又被敲二壘打。林昱珉面對無人出局二三壘有人危機，先是被敲滾地球失1分，隨後再連抓2出局，結束這半局。7上林昱珉解決首名打者就退場。

響尾蛇3A終場以6：1贏球，林昱珉收下本季第7勝。總計林昱珉投85球，6.1局只被敲2安打，投出3K和2保送，失掉1分。林昱珉本季出賽25場有24場先發，7勝9敗，112.1局投出80次三振，防禦率5.45，每局被上壘率1.52。

林昱珉

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