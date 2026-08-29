MLB／史庫柏交易後重返老虎主場 致敬影片看到落淚！

即使如今身披道奇戰袍，兩屆塞揚左投史庫柏（Tarik Skubal）今日首度以客隊球員身分重返老虎主場，當球場播放昔日效力期間的致敬影片時，他再也藏不住情緒，站在場邊紅了眼眶、擦去淚水。

當史庫柏準備登板時，老虎在美國商業球場大螢幕播放為他製作的致敬影片。看著過去近6年效力底特律的點滴，回顧他從第9輪新秀一路成長為王牌的歲月，畫面最後留下簡單的一句，「謝謝你，史庫柏」。

當時史庫柏才剛從左外野全壘打牆後方的牛棚走向道奇休息區，脖子上披著白色毛巾。他途中數度轉頭望向大螢幕，看著自己昔日身穿老虎球衣的畫面，眼眶逐漸泛紅後伸手擦去眼淚，隨後伸出拿著手套的右手朝昔日隊友方向致意，左手則拍了拍自己的胸口。

現場球迷對他的感情顯然也相當複雜，甚至有小球迷穿著背後印有「SKUBAL、29號」的白色老虎球衣，頭上戴的卻是藍色道奇帽，某種程度也成為這場比賽最寫實的縮影。

「我覺得自己做得很好，讓棒球就只是棒球，努力去競爭，給球隊贏球的機會。我想你們一開始也看到那些情緒了……很顯然，這個地方對我來說非常特別。」

史庫柏進一步表示，「確實流了不少眼淚。幸好我最後有走進球員通道，不然可能還會有更多眼淚跑出來。」

史庫柏出生於加州，當年直到選秀第9輪才被老虎挑中，卻一步步從不被看好的新秀成長為聯盟最具宰制力的王牌之一。期間史庫柏曾接受屈肌腱手術、經歷漫長復健，最終連續2年拿下美聯塞揚獎，並曾完成投手三冠王壯舉。

更重要的是，史庫柏幫助曾經長期沉寂的老虎重新找回競爭力，帶領球隊連續兩年闖進季後賽，寫下超過10年未曾出現的榮景。