MLB／岡本和真27轟推高藍鳥新人紀錄 打點超越城島健司僅次松井

藍鳥日籍重砲岡本和真今天在主場面對西雅圖水手之戰敲出本季第27轟，持續刷新自己保持的藍鳥隊史新人單季全壘打紀錄。

岡本和真本季轉戰大聯盟就成為藍鳥陣中打線主砲手，他在先前對光芒之戰轟出第25發全壘打，超越辛斯基（Eric Hinske）在2002年寫下的藍鳥新人單季全壘打紀錄；接著又在對光芒一戰敲出第26轟，如今又把紀錄推進到27支。

除了全壘打紀錄持續堆高，岡本和真的打點也進入日本球員歷史榜。他首局先以右外野高飛犧牲打進帳打點，再加上第6局開轟，單場累積3分打點，本季打點累積到77分，超越過去效力水手的城島健司，獨居日本球員大聯盟第1年單季打點第2多，僅次於松井秀喜的106分。

值得一提的是，岡本成為大聯盟史上第3位從18位不同對手手中敲出全壘打的新人，前兩人分別是2023年的台美混血好手卡洛爾（Corbin Carroll）和2019年的阿隆索（Pete Alonso）。

岡本和真目前累積27轟，落後村上宗隆的29轟和大谷翔平的30轟，排在日籍選手第3多；小熊隊的鈴木誠也則是敲出22轟。