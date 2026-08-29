MLB／綽號「Skoob」分不清噓聲！史庫柏重回底特律：當歡呼吧

前「虎王」史庫柏（Tarik Skubal）今日代表道奇出戰老東家老虎，先發6局飆出7次三振僅失1分，幫助球隊以2：1拿下勝利，而對於全場不斷出現、聽起來像是「噓聲」的巨大聲浪，他賽後也給出相當幽默的答案。

史庫柏本月初才被老虎交易至道奇，結束生涯前6個大聯盟賽季都效力底特律的歲月。老虎賽前也特別播放致敬影片，讓史庫柏一度忍不住擦拭眼淚，然而每當史庫柏的名字被提起，看台上便傳出巨大聲浪，其中既有歡呼，也明顯夾雜著一些噓聲。

有趣的是，由於「Skoob」喊起來與英文噓聲「Boo」相當接近，就連史庫柏本人都分不太出來。

根據《97.1 The Ticket》記者里格（Jeff Riger）報導，史庫柏賽後在休息室被問到如何看待老虎球迷的反應時，乾脆相信大家都是來歡迎自己的。

「你知道的，我的綽號叫Skoob，所以你根本不知道他們到底是在噓我，還是在替我歡呼。所以我只能假設他們都是在替我歡呼，關於這件事我就只說這麼多。」

史庫柏過去在底特律一步步成長為聯盟頂尖王牌，2024、2025年連續拿下美聯賽揚獎，2024年更以18勝、228次三振、防禦率2.39包辦美聯投手三冠王，本季戰績為8勝7敗、防禦率2.85，累積153次三振。