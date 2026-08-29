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MLB／離譜！新秀造假年齡「假死建墓碑」 280萬美元簽約金恐剩1萬

聯合新聞網／ 綜合報導
守護者隊。 美聯社
守護者隊。 美聯社

大聯盟官方發現一起手法極為誇張的年齡造假案，一位多明尼加新秀不只涉嫌偽造身分與出生證明，還製作假死亡證明與墓碑，營造「原本的自己已死」假象。知情人士向ESPN透露，大聯盟已對該名球員處分。

為了讓該球員看起來比實際年齡小2歲，這名球員的團隊採取一連串極端手段，包括偽造出生證明建立新身分、製作假的醫療與學校紀錄、申報虛假死亡證明，甚至真的在墓地設一塊假墓碑。

守護者隊去年12月與一名自稱塞維里諾（David Severino）的左右開弓內野手，達成280萬美元協議後開始曝光。守護者當時以為他只有13或14歲，預計2029年時他滿17歲，並取得資格後正式簽約。

不過他的姓名和年齡全都是假的，知情人士表示，塞維里諾真正的名字是「Daury David Severino Damaso」，實際出生日期是2010年4月2日，目前16歲。

2023年塞維里諾的訓練師紐維斯（Francisco Nieves）在球員父母同意下，涉嫌替他創造出名為「David Severino Damaso」的身分，並聲稱是「Daury David Severino Damaso」的弟弟。

他們之後以這個新名字補辦假的出生登記，出生日期被改成2011年12月20日，還製作假的醫療紀錄與學校資料。從那刻開始，Daury Severino Damaso變成年輕兩歲的David Severino Damaso。

這份出生登記建立2年後，相關人士又替Daury Severino Damaso申報一張假的死亡證明，聲稱他2012年5月5日因呼吸系統疾病死亡，還製作一塊假墓碑，設置在多明尼加。

MLB官方、守護者高層、訓練師和塞維里諾的父親都拒絕評論此事，塞維里諾與12、13歲球員同場競爭時讓球探留下深刻印象，但按照他的真實年齡，應該要在多明尼加夏季聯盟與16、17歲球員競爭。一名球探直言，如果他和同齡球員交手只能勉強撐住。

守護者在這起事件中不會遭到MLB處分。一名球探認為，如果塞維里諾最後真的簽約，簽約金可能只剩1萬美元左右。

守護者

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