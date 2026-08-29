MLB／大谷翔平賽前牛棚練投20顆 31日是否登板仍未定

道奇隊日籍「二刀流」球星大谷翔平重返投手丘進度，今天對上老虎隊賽前進行牛棚練投20球，能否照原訂計畫在美國時間周日（台灣時間周一）的比賽登板？目前仍是未知數，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）指出，會視他明天的狀況再決定。

道奇隊今天客場出戰底特律，大谷翔平賽前在老虎主場聯信球場（Comerica Park）進行牛棚練投，投了約20球，而他通常在準備先發前的牛棚練投的數量則是約30球。為何練投量比平常少了一點？羅伯茲坦言，自己人不在場，要再詢問大谷翔平和投手教練。

大谷翔平日前因膝傷影響，已近兩個月沒有在實戰登板，依照原訂的進度，羅伯茲曾透露，他最快有機會在兩天後對上老虎系列賽第3戰復出登板。

今天道奇以2：1擊敗老虎，但賽後羅伯茲仍未確認大谷翔平周日的登板計畫是否照常，僅表示：「目前就是先觀察情況。明天再看看他的狀態。」

而若日他在周日登板先發，預計也將只投1局，之後交給原訂的先發投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）接手。