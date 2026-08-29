MLB／貝林傑飆160公里火球雷射肩助殺！洋基1比0完封紅襪

「基襪大戰」今天再度上演，賽前雙方僅2場勝差，洋基隊靠斯萊特勒（Cam Schlittler）5.2局0失分好投、38歲老將高史密特（Paul Goldschmidt）陽春砲和貝林傑（Cody Bellinger）雷射肩助殺，終場以1：0驚險收下勝利。

高史密特暌違7天再度出賽，3下就敲出陽春砲，本季第17轟出爐。本場形成投手戰，斯萊特勒6上抓到2個出局數後投出保送，用球數達102球被換下場，斯萊特勒達成單季第200K里程碑。接手的牛棚左投海德瑞克（Brent Headrick）造成滿壘，最後仍驚險下莊。

7上紅襪攻勢再起，一出局攻佔二三壘，洋基左外野手貝林傑助跑接到球後直傳本壘，抓到三壘往本壘衝的跑者，形成雙殺。根據統計，這球時速高達99.7英里（約160.5公里），創洋基隊史第3快助殺紀錄，僅次2016年希克斯（Aaron Hicks）的105.5英里、2018年賈吉（Aaron Judge）的100.5英里。

9上洋基新秀隆巴德（George Lombard Jr.）接殺結束比賽，連6場失誤的不名譽紀錄總算中斷。由於光芒隊今天以9：4擊敗教士隊，戰績80勝54敗，在美東仍領先洋基4場勝差，領先紅襪7場勝差。