MLB／「受傷以來最有信心的一次」 韋蘭德有望在退休前再次登板

3屆塞揚獎得主韋蘭德（Justin Verlander）將在今年季後結束21年大聯盟生涯，在正式謝幕之前，有望在老虎主場迎接生涯最後一次登板，老虎總教練辛區（A.J. Hinch）透露：「這是他受傷以來，聽過他最有信心的一次。」

43歲的韋蘭德今年回到開啟職業生涯的老虎隊，然而僅在開季出賽1場，之後因臀部與大腿的接連傷勢，持續進行復健，身心理都面臨嚴峻挑戰，讓他也有感「時間到了」，之後在7月宣布，將在今年季後結束球員生涯。

在韋蘭德宣告退休之後，至今沒有登板紀錄，也沒有上投手丘投球，但依據他的訓練進度，辛區今天捎來樂觀的消息，有機會讓他在正式告別球場之前，再次登上老虎主場聯信球場（Comerica Park）投1場。

辛區透露，韋蘭德最近一次的投球訓練過後，感覺出他的狀態「是我從他受傷以來，聽過他最有信心的一次。」

只是目前韋蘭德和老虎隊都還不敢給出明確的保證，辛區表示：「我感覺他的進度正在朝樂觀的方向前進，我確定他很希望能夠多投幾場，為他這傳奇的生涯畫下句點，但目前我們還沒有到可以規劃任何事情的階段。」

目前韋蘭德已進展到可以在投手丘的斜坡上進行投球，距離開始牛棚練投又近了一步，但距離重返投手丘出賽還有一段路要走。辛區直言：「除了說是比傳接球又更有進展了一點，很難告訴大家這到底代表什麼。」