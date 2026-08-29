MLB／李灝宇3支0解鎖生涯首次IBB 史庫柏「打虎」6局失1分無關勝敗

卸下「虎王」身分後，史庫柏（Tarik Skubal）今天首度回到底特律聯信球場出賽，繳出6局失1分優質先發、無關勝敗收場，道奇終場以2：1擊敗老虎隊，終止3連敗。老虎陣中的台灣好手李灝宇3打數沒有安打，靠1次故意四壞保送上壘，這也是他在大聯盟首度獲得敬遠。

史庫柏今年季中交易轉戰道奇，今天遭逢老東家，賽前老虎球團透過大螢幕播出致敬影片，當時正往內野走的史庫柏不斷轉身，也想看看影片內容，老虎主場球迷為他起身鼓掌致意。

面對史庫柏，擔任第二棒、三壘手的李灝宇，首打席2好2壞後，面對7號位進壘的87.5哩變速球未出棒遭到三振，第四局打向右外野的平飛球遭到接殺，第六局打到游擊方向，貝茲（Mookie Betts）攔下後空中扭腰轉身傳二壘抓到前位跑者。

李灝宇第八局的打席面對右投史都華（Brock Stewart），連投3壞球後，對手決定祭出故意四壞。

史庫柏先發6局僅被敲4安打、失1分，送出7次三振，老虎此役是先得分的一方，第五局瓦倫西亞（Eduardo Valencia）二壘打開路，克拉克（Max Clark）打向左外野車布邊，一路滾向牆邊，這支三壘打幫助老虎首開紀錄。

老虎安德森（Drew Anderson）先發4.2局無失分，最大危機出現在第五局，包括李灝宇的守備瑕疵釀成貝茲（Mookie Betts）的內野安打，道奇該局兩出局攻占滿壘，老虎換上索莫斯（Drew Sommers）面對孟西（Max Muncy）飆K解危。

索莫斯續投第六局，塔克（Kyle Tucker）先靠失誤站上二壘，趁K.赫南德茲（Kiké Hernández）的安打挑戰本壘遭到阻殺，但後續T.赫南德茲（Teoscar Hernández）保送、羅哈斯（Miguel Rojas）安打，仍護送道奇的追平分入袋。道奇第八局靠弗里曼（Freddie Freeman）的適時安打超前戰局，終場就以1分差力克老虎。