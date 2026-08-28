快訊

悠遊卡慶「北捷廣慈奉天宮站」8/30啟用！搭捷運送回饋金 1動作享雙倍

比烘衣機好？他讚1家電快速乾衣超好用 苦主曝慘痛經驗：收近2萬電費

3颱共存！班朗颱風今天生成 最新路徑曝

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／用自身經歷幫助大谷復健！ 愛妻真美子下廚、帶娃一手包辦

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平加速投手復健之際，妻子真美子以照顧孩子、料理三餐與生活支援成為後盾，並憑自身運動傷病經驗陪伴他朝二刀流回歸邁進。 路透通訊社
大谷翔平加速投手復健之際，妻子真美子以照顧孩子、料理三餐與生活支援成為後盾，並憑自身運動傷病經驗陪伴他朝二刀流回歸邁進。 路透通訊社

大谷翔平近期逐步恢復實戰投球，外界持續關注他何時能重啟二刀流。日媒《NEWSポストセブン》更報導，在這段關鍵復健期，妻子真美子也扮演大谷翔平的重要後盾。真美子過去身為籃球員時同樣曾長期受到傷勢困擾，甚至因傷缺席日本國家隊集訓，也正因親身經歷過復健低潮，也讓她更加理解如何陪伴丈夫走過二刀流回歸之路。

大谷翔平持續以打者身分出賽，同時循序推進投手復健進度，近期已重新進行實戰投球訓練，例行賽結束前就有望重返大聯盟投手丘。道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）甚至透露，大谷翔平有望在31日對上底特律老虎的比賽登板，讓外界相當期待。

在大谷翔平全力備戰投手回歸之際，妻子真美子持續在生活層面提供丈夫支持。根據之前美國媒體的報導，為了讓大谷能夠專心投入訓練，真美子目前主要負責照顧孩子，家中日常生活也由她打理，而本身喜歡烹飪的真美子，從孩子的副食品到幫助大谷恢復疲勞的餐點，都會親自準備。

而這份支持，或許也與真美子過去的運動生涯經驗有關。真美子曾效力早稻田大學女子籃球隊，學生時期便曾受到傷勢困擾。2018年接受早稻田體育新聞會訪問時，她曾談到自己長期與傷勢奮戰的經歷，並感謝訓練員以及同位置學妹的協助，讓她即使帶傷仍能完成聯賽。

她當時表示，自己「有很多時候受到傷勢困擾」，但因為有訓練員及同位置學妹的支持，才能夠在受傷狀態下完成聯賽，也因此對一路幫助自己的人充滿感謝。

離開大學後，真美子加盟富士通紅浪，仍未完全擺脫傷病困擾。2021年夏天，她曾獲選日本國家隊候選名單，卻因正在復健而無法參加強化集訓；隔年也因身體狀況不佳，未隨隊參加正式比賽及夏季訓練營。

如今角色互換，曾經需要隊友、訓練員陪伴走過復健期的真美子，成為丈夫大谷面對傷勢與復健的重要支柱。尤其大谷今年的目標仍是完成二刀流回歸，妻子的運動員經歷也讓她更能理解復健過程中的辛苦與壓力。

除了日常生活上的照顧，大谷翔平位於洛杉磯的住家本身也具備有利於復健的游泳池。報導指出，道奇與水中療法游泳池製造商有所合作，球團也把水中訓練視為大谷翔平的其中一種復健方式。由於水中運動相較於陸地能降低身體承受的負荷，對於運動員復健具有幫助，而曾是職業籃球員的真美子對這類訓練方式自然也不陌生。

大谷翔平過去接受《Number Web》訪問時，也曾談到自己最感到幸福的時刻，其中就包含與家人一起享受游泳池時光。他曾分享，回家後想帶女兒去游泳，自己、妻子也會一起下水，或者趁女兒睡覺時在家裡曬曬太陽。

大谷翔平 MLB 道奇 田中真美子

相關新聞

MLB／1球失投釀137年首見紀錄 山本由伸：我很後悔...

一場超級投手戰，山本由伸敗在全場第1球，賽後難掩悔恨，「我一直都很清楚，先馳得點這件事有多重要，所以是帶著高度專注進入比賽，但第一球投得稍微甜了一點，馬上就被打全壘打，成了讓我很懊悔的一球。」

MLB／塞爾續投9局連兒子都嚇傻 飆百哩火球坦言對大谷有多踩點油門

勇士隊37歲資深強投塞爾（Chris Sale）讓時光倒轉，今天面對道奇隊演出9局完封勝，最快球速飆破百哩，第九局繼續站上投手丘，連觀眾席上的兒子都嚇傻，高舉雙手難以置信。

MLB／用自身經歷幫助大谷復健！ 愛妻真美子下廚、帶娃一手包辦

大谷翔平循序恢復實戰投球，羅伯茲透露有望31日對老虎登板；妻子真美子親自照顧孩子、下廚，並以自身傷病經驗陪伴丈夫復健。

MiLB／鄭宗哲3A睽違5天出賽敲長打2打點 蘇嵐鴻1A先發3局飆7K

旅美波士頓紅襪隊野手鄭宗哲今天在小聯盟3A出賽，敲出1支二壘打、貢獻2分打點；聖地牙哥教士隊1A投手蘇嵐鴻先發3局飆7K...

MLB／釀酒人火球男「失速」照奪本季第14勝 續居防禦率、三振雙冠王

釀酒人火球男米蕭洛斯基受濕滑場地影響球速下滑，仍投6局僅失2分奪本季第14勝，防禦率降至1.73、累計222次三振，續居大聯盟雙冠王。

MLB／40歲達比修有分享術後2度進牛棚影片 明年重返大聯盟現曙光

40歲達比修有肘韌帶置換術後第2度進牛棚，復健進展順利，教士總教練看好明年回歸，但本季復出幾無可能，球團尚未訂定時程。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。