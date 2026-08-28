MLB／用自身經歷幫助大谷復健！ 愛妻真美子下廚、帶娃一手包辦

大谷翔平近期逐步恢復實戰投球，外界持續關注他何時能重啟二刀流。日媒《NEWSポストセブン》更報導，在這段關鍵復健期，妻子真美子也扮演大谷翔平的重要後盾。真美子過去身為籃球員時同樣曾長期受到傷勢困擾，甚至因傷缺席日本國家隊集訓，也正因親身經歷過復健低潮，也讓她更加理解如何陪伴丈夫走過二刀流回歸之路。

大谷翔平持續以打者身分出賽，同時循序推進投手復健進度，近期已重新進行實戰投球訓練，例行賽結束前就有望重返大聯盟投手丘。道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）甚至透露，大谷翔平有望在31日對上底特律老虎的比賽登板，讓外界相當期待。

在大谷翔平全力備戰投手回歸之際，妻子真美子持續在生活層面提供丈夫支持。根據之前美國媒體的報導，為了讓大谷能夠專心投入訓練，真美子目前主要負責照顧孩子，家中日常生活也由她打理，而本身喜歡烹飪的真美子，從孩子的副食品到幫助大谷恢復疲勞的餐點，都會親自準備。

而這份支持，或許也與真美子過去的運動生涯經驗有關。真美子曾效力早稻田大學女子籃球隊，學生時期便曾受到傷勢困擾。2018年接受早稻田體育新聞會訪問時，她曾談到自己長期與傷勢奮戰的經歷，並感謝訓練員以及同位置學妹的協助，讓她即使帶傷仍能完成聯賽。

她當時表示，自己「有很多時候受到傷勢困擾」，但因為有訓練員及同位置學妹的支持，才能夠在受傷狀態下完成聯賽，也因此對一路幫助自己的人充滿感謝。

離開大學後，真美子加盟富士通紅浪，仍未完全擺脫傷病困擾。2021年夏天，她曾獲選日本國家隊候選名單，卻因正在復健而無法參加強化集訓；隔年也因身體狀況不佳，未隨隊參加正式比賽及夏季訓練營。

如今角色互換，曾經需要隊友、訓練員陪伴走過復健期的真美子，成為丈夫大谷面對傷勢與復健的重要支柱。尤其大谷今年的目標仍是完成二刀流回歸，妻子的運動員經歷也讓她更能理解復健過程中的辛苦與壓力。

除了日常生活上的照顧，大谷翔平位於洛杉磯的住家本身也具備有利於復健的游泳池。報導指出，道奇與水中療法游泳池製造商有所合作，球團也把水中訓練視為大谷翔平的其中一種復健方式。由於水中運動相較於陸地能降低身體承受的負荷，對於運動員復健具有幫助，而曾是職業籃球員的真美子對這類訓練方式自然也不陌生。

大谷翔平過去接受《Number Web》訪問時，也曾談到自己最感到幸福的時刻，其中就包含與家人一起享受游泳池時光。他曾分享，回家後想帶女兒去游泳，自己、妻子也會一起下水，或者趁女兒睡覺時在家裡曬曬太陽。