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MiLB／鄭宗哲3A睽違5天出賽敲長打2打點 蘇嵐鴻1A先發3局飆7K

中央社／ 台北28日電
鄭宗哲今天在小聯盟3A出賽，敲出1支二壘打、貢獻2分打點。 路透
鄭宗哲今天在小聯盟3A出賽，敲出1支二壘打、貢獻2分打點。 路透

旅美波士頓紅襪隊野手鄭宗哲今天在小聯盟3A出賽，敲出1支二壘打、貢獻2分打點；聖地牙哥教士隊1A投手蘇嵐鴻先發3局飆7K無失分、無關勝敗。

因史托瑞（Trevor Story）、「IKF」凱納法利法（Isiah Kiner-Falefa）展開復健賽被卡住位置，讓鄭宗哲睽違5天才再次出賽，今天與紐約洋基隊3A之戰擔任紅襪隊先發第9棒、守游擊，2局下首打席吞下三振，4局下敲出一壘方向滾地球出局。

6局下紅襪隊有攻勢，2人出局後靠著四壞保送、接連安打添分，取得4比1領先，鄭宗哲補上左外野方向二壘打，一棒送回2分，幫助球隊拉開領先差距，為個人本季第12支二壘打，再靠著隊友二壘打跑回團隊第7分。

鄭宗哲8局下打席敲出一壘方向滾地球出局，今天總計4打數敲出1支二壘打，貢獻2分打點，近期連2場出賽敲安，賽後打擊率2成35；紅襪隊終場以7比1搶勝。

教士隊1A今天與洛杉磯天使隊1A交手，派出台灣投手蘇嵐鴻先發，蘇嵐鴻1局下1人出局後，被敲出安打、投出四壞保送，接著製造滾地球雙殺、沒有失分。

2局下蘇嵐鴻連飆3K，讓對手3上3下，3局下先觸身球保送首名打者，接著被敲出安打，但及時回穩，再連飆3K、凍結對手攻勢，3局投完兩隊0比0平手時退場。

蘇嵐鴻今天總計用58球投3局，被敲出2支安打，投出2次四死球保送，飆出7次三振，無失分，球隊終場以2比3吞敗，蘇嵐鴻無關勝敗，賽後防禦率5.93。

蘇嵐鴻 鄭宗哲 紅襪

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