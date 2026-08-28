MLB／釀酒人火球男「失速」照奪本季第14勝 續居防禦率、三振雙冠王

密爾瓦基釀酒人「火球男」米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）今天（28日）27日作客紐約大都會，米蕭洛斯基受到濕滑場地影響，第五局速球最快僅約95.8英里（約154.2公里），明顯不如過往動輒破百英里的火球威力，但仍先發6局僅被敲2支安打、失2分，完成本季第17場優質先發，最終率隊8：2擊敗大都會，賽後防禦率降至1.73，持續高居大聯盟第一。

紐約今天天候潮濕，賽前打擊練習甚至因雨取消，而身高203公分的米蕭洛斯基落腳位置比一般投手更靠近投手丘前方，紅土又因為雨水變得鬆軟，他的支撐腳落地後便容易受到影響，也連帶讓招牌速球降速。

比賽前段米蕭洛斯基很快察覺到投手丘狀況不對，在四局登板前特別請球場工作人員協助處理場地。雖然速球的威力受到影響，他依舊靠著球種搭配維持壓制，開賽連續解決7名打者，直到三局下才投出第一次保送，前四局沒被大都會敲出任何安打。

不過，米蕭洛斯基球速持續下滑，五局下遭遇危機，他先保送首名上場打者羅伯特（Luis Robert Jr.），接著面對楊恩（Jacob Young）在球數領先情況下，卡特球被逮中形成二壘安打，這也是大都會本場比賽第一支安打。

之後米蕭洛斯基雖再被莫瑞爾（Christopher Morel）敲出安打失掉第2分，讓大都會追到2：5，不過米蕭洛斯基隨即穩住陣腳，沒有讓對手進一步擴大攻勢，最終完成6局投球任務。

釀酒人打線前2局就各攻下2分，早早取得4分領先，外野手喬里歐（Jackson Chourio）更單場4安「鐵支」，跑回4分、並有雙響砲演出，成為球隊8：2贏球的重要功臣。

米蕭洛斯基本賽季速球均速落在100.6英里，但今天只有98.7英里/小時，相比平時下降了近2英里。而且不只快速球，米蕭洛斯基的卡特球和曲球速度也分別下降了1.6英里、1.1英里。

儘管「失速」，米蕭洛斯基6局投球只被敲2支安打、投出2次保送、投出6K、失2分的內容，完成本季第17場優質先發、收下本季第14勝，也讓他的防禦率進一步降到1.73，連同累計222K，續居全大聯盟雙冠王，問鼎國聯塞揚獎就快手到擒來。而且根據《ESPN》報導，米蕭洛斯基成為自1985年「K博士」古登（Dwight Gooden）後，第一位開季連25場先發都將失分壓在3分以下的投手，也是大聯盟史上第7人。