MLB／40歲達比修有分享術後2度進牛棚影片 明年重返大聯盟現曙光

40歲的「達爾王子」達比修有去年10月接受右手肘韌帶置換手術後，復健進度再傳好消息，日前他已完成術後第2次牛棚投球，並親自公開投球影片，透露目前復健「進展順利」，教士隊總教練史丹曼（Craig Stammen）也對他的狀況給予正面評價，雖然本季回歸幾乎確定無望，但至少明年重返大聯盟投手丘已露出曙光。

達比修有昨天（27日）在X分享自己術後第2次牛棚練投的影片，並透露自己仍持續進行右手肘手術後的復健。

而達比修也在8月16日度過40歲生日，他在發文中也特地寫下：「前幾天迎來了40歲生日。真的非常感謝所有傳訊息向我送上祝福的人們。我目前仍持續進行去年接受右手肘手術後的復健。多虧即使我沒有隨隊，仍持續給予我支持的教士隊以及球團工作人員，我終於恢復到可以重新站上投手丘投球的階段。這是我術後第2次進行牛棚投球的影片，目前為止復健進展都很順利。」

根據MLB官網等外媒報導，教士總教練史丹曼同樣對達比修有的恢復情況抱持樂觀態度，直言「看起來他有機會回來」。不過目前球團還沒替達比修訂出明確的復出時間表，而且他的年紀、考量手術後復健進度，本季基本上不太可能重回大聯盟登板，現階段仍以健康恢復為第一優先。

達比修有2022年休賽季與教士簽下6年合約，雙方的合約將持續至2028年。不過今年初曾一度傳出他萌生退休念頭，引發外界議論。達比修有隨後親自出面澄清，坦言自己確實從去年起便與球團討論解除合約一事，但強調「還沒有決定退休」。