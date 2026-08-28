MLB／塞爾續投9局連兒子都嚇傻 飆百哩火球坦言對大谷有多踩點油門

勇士隊37歲資深強投塞爾（Chris Sale）讓時光倒轉，今天面對道奇隊演出9局完封勝，最快球速飆破百哩，第九局繼續站上投手丘，連觀眾席上的兒子都嚇傻，高舉雙手難以置信。

勇士今天以1：0完封道奇，塞爾演出無懈可擊的一戰，先發9局僅被敲5安打、無失分，狂飆11次三振。

他對戰大谷翔平4打席都勝出、賞出2K，第三局、第五局分別出現100.1哩、99.6哩，這是他自2018年後首度飆出三位數球速。

為何專對大谷飆100哩火球，塞爾說：「因為他正在締造前人沒做過的事，他可能是我此生所見最好的選手，要面對最強選手，當然就要拿出自己最好的狀態，今天我做到了。」

塞爾表示，大谷的天賦、能力就在那裡，有時候自己會贏、有時是大谷會贏，下次再碰到大谷，自己依然會稍微多踩點油門。

有趣的是，塞爾8局投完，多數人認為他已經收工，包括他的兒子，結果看到他第九局繼續站上投手丘，勇士主場發出歡呼聲，而塞爾的兒子也一臉難以置信，激動站起身來驚呼。