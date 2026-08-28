MLB／比沃爾普還慘？洋基游擊大物連6場失誤創111年來首見紀錄

洋基隊今天主場迎戰太空人隊，塞揚強投柯爾（Gerrit Cole）繳出6局失3分的優質先發，但打線遭太空人投手群封鎖，終場以1：5輸球。洋基大物游擊手隆巴德（George Lombard Jr.）連6場失誤，創隊史近111年以來首見紀錄。

太空人3局上靠帕瑞德斯（Isaac Paredes）適時安打先馳得點，6上沃克（Christian Walker）再夯2分砲。柯爾主投6局僅用79球，被敲6安打，投出5三振和1保送，失掉3分，防禦率上升至3.19。

洋基6下靠貝林傑（Cody Bellinger）高飛犧牲打追回1分，但太空人潘尼亞（Jeremy Peña）7上立刻用陽春砲回應，8上隆巴德的守備失誤讓太空人再添1分，洋基終場就以1：5落敗。

隆巴德連6場守備失誤，自1915年佩金波（Roger Peckinpaugh）以來，首位連6場比賽以游擊手身分發生失誤的洋基球員。隆巴德取代被球迷嫌棄的沃爾普（Anthony Volpe）登上大聯盟，生涯前11場出賽展現頂級守備能力，DRS+8（守備幫助球隊省下分數），今天賽前DRS已掉到+6。

太空人今天推派4名投手封鎖洋基，台灣右投鄧愷威沒有出賽。