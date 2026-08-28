MLB／將對決三周前還在自家的王牌史庫柏 老虎教頭：感覺很奇怪

道奇隊將在明天前進底特律與老虎隊展開3連戰，前「虎王」史庫柏（Tarik Skubal）首戰先發上陣，轉隊後僅三周就要上演迎戰前東家的戲碼，老虎教頭辛區（A.J. Hinch）直言，「要面對到不久前還在自家休息室裡的人，感覺真的很奇怪。」

史庫柏2020年於老虎升上大聯盟，在這支球隊的7個球季共出賽153場（150場先發），戰績61勝42敗，並拿下兩屆美聯塞揚獎。今年在交易大限前被道奇買走，告別底特律投效挑戰三連霸的豪門軍團。

也就在他轉隊後不到一個月，史庫柏明天就要回到底特律聯信球場（Comerica Park），生涯首次對戰老虎。辛區表示：「在他被交易之後，我想大家都在算他的輪值會怎麼安排、哪一天會對上我們，這情緒一定會很複雜，但就是比賽的一部分。」

三周前還在自家休息室的王牌投手，明天將以對手身分站上投手丘，辛區指出，「我們要做好把個人情感和他是競爭對手這件事分開來，一但比賽開始，我想事情就會正常化。我們確實要面對一個很有天賦的投手，會是很大的挑戰，曾經一起度過的時光和那些內部笑話，都會是其中的一部分。」

辛區也說：「我們能夠很尊重他、也尊重過去他在老虎的時光，但同時要試著讓他周五過得很難受。」

老虎一壘手托克森（Spencer Torkelson）則表示：「我很愛他，我們是很好的朋友，但上了球場，就是試著擊敗對方。」

托克森提到，老虎球員雖然很熟悉的史庫柏的球路，但要打到他的球依舊是很艱難的任務，「我們很清楚他是什麼樣的投手，但這不代表我們知道他每場比賽會投什麼球，或是會投到哪裡，所以在打擊區上要有明確的策略，要知道他會用什麼方式攻擊我們。」