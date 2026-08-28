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MLB／朗希手指水泡進傷兵 回歸當先發或後援教頭說「還不知道」
道奇隊日籍投手佐佐木朗希因右手中指水泡進入15天傷兵名單，回歸時將是先發或後援？總教練羅伯茲（Dave Roberts）還沒有明確答案，認為必須取決他缺陣時間及屆時球隊需要，但強調不管是放先發或放牛棚都會很有價值。
佐佐木朗希昨天在客場面對勇士隊先發3.1局、66球退場，今天已經進入傷兵名單，提前飛回洛杉磯進行檢查及治療。
羅伯茲表示，當然希望佐佐木可以用最短的15天讓手指皮膚復原，回歸時的角色將取決當時的投手人力，「關鍵是何時回來，如果時間比較短，那他當然可能回到輪值，如果時間較長，可能就會有不同的討論。」
被問到是否考慮因應季後賽需要，提早將朗希調入牛棚，羅伯茲表示，那當然會有幫助，但如果朗希加入輪值，可以讓其他先發投手多些喘息時間，同樣會很有價值，目前自己還無法預知兩周後的投手安排、投手狀態，所以現在很難給出明確答案。
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