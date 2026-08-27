MLB／老虎只打2小時2分鐘繳械 官網點出李灝宇擊球力道全隊最強

老虎隊近況陷入低潮，今天再度和美聯戰績最佳的光芒隊交手，全場只有兩支一壘打，根本無法攻占得點圈，終場以0：3落敗，吞下近8戰第7敗；旅美好手李灝宇雖未揮出安打，但老虎官網特別提到，他是全隊擊球力道最強的球員，第9局擊球初速達98.3英里（158.2公里）。

光芒先發投手培洛塔（Freddy Peralta）優質表現奪下本季第6勝，投6局只被揮出兩支安打，兩名後援投手接力，從6局下2出局開始，連續解決10人次結束比賽；老虎官網指出，這場比賽只打2小時2分鐘，追平本季最短時間紀錄，第27個出局數來得如此之快，甚至讓人感到有些意外。

老虎總教練辛區（A.J. Hinch）賽後受訪只有短短兩分多鐘，他說：「全場只有兩名跑者上壘，所以沒什麼好的。」

李灝宇3局下首次打擊揮出一壘飛球，6局下二壘滾地球、9局下中外野飛球出局，本季出賽88場打擊率2成72、全壘打7支、打點33分；他在最後一次打擊面對光芒第3任投手威爾斯（Tyler Wells），2好1壞後把87英里滑球拉向中外野，連續兩天擊球初速都是全隊最猛，昨天更達112.2英里（180.6公里）。

老虎戰績掉到62勝71敗，美聯外卡第9，落後排名第3的守護者隊5.5場勝差，離季後賽安全名單愈來愈遠，辛區談到今天嚴重貧打，「培洛塔用速球壓制我們，變速球也投得非常出色，他的投球策略與我們預期沒有太大出入，只是某些有利打者的球數，被他搶先占上風。」