MLB／總算回神！金河成敲再見安吐悶氣 勇士總仔：這段時間真的太艱難

本季打擊狀況超低迷的勇士韓籍好手金成河，在今天面對道奇的比賽中，以代打身分在第9局敲出再見安打，幫助球隊以6比5贏下系列賽2連勝，賽後這位南韓強打透過翻譯對隊友的支持致上感謝，並表示自己正努力走出低潮。

本戰兩隊一路鏖戰到最後，9局下勇士面對兩出局一、二壘情況，將金成河換上場代打。他也不負眾望，對決道奇左投史考特（Tanner Scott），在纏鬥8球後瞄準一顆紅中偏低的四縫線速球，一棒擊出左外野送隊友回本壘。而這球不僅是致勝一擊，也是金河成自美國時間6月3日後終於再開張的首支安打。

今年開季前金河成以1年2000萬美元（約台幣6.34億）續留勇士，不料1月回南韓時在冰面上滑倒，導致右手指受傷需進行手術，讓他缺席了3月的經典賽，並且一路到美國時間5月12日才重返大聯盟。

不料回歸後金河成遲遲找不到狀態，更是打出大聯盟生涯最差表現，本季前31場出賽的76打數中僅敲5安，而且都是一壘安打，打擊率只有可憐的0.066，幾乎等於「自殺棒」，也被外界嘲諷「領錢不做事」。8月15日後他就沒有再上場，直到今天終於代打敲出再見安，一吐怨氣。

賽後受訪時金河成談到這段時間的低潮，也感謝隊友的支持，「非常感激，勇士的休息室裡真的有一群很棒的夥伴。我了解賽季中一定會有低潮，而對我來說應該就是今年，也正好讓我體會到這一點。」

「我非常為金河成感到高興，」勇士總教練魏斯（Walt Weiss）也對子弟兵的強勢復出大為讚賞，並說道：「對他而言，這段時間真的很艱難。他曾是聯盟中的頂級球員，而他也一直在努力追趕進度。」