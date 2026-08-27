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MLB／手指起水泡將缺陣至少兩周 朗希直言「完全沒有徵兆」！

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇佐佐木朗希今天因手指起水泡緊急退場，總教練羅伯茲表示將把他放至傷兵名單，並缺陣至少兩週。 法新社
道奇佐佐木朗希今天因手指起水泡緊急退場，總教練羅伯茲表示將把他放至傷兵名單，並缺陣至少兩週。 法新社

道奇日本右投「令和怪物」佐佐木朗希今天在對上勇士的比賽中，僅投3.1局就因手指起水泡緊急退場，最終球隊也以5：6敗給勇士。賽後總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示，由於傷勢嚴重，將把朗希放至傷兵名單，並由左投勞爾（Eric Lauer）接替先發輪值。

佐佐木朗希本戰主投3.1局用66球，挨6安包含1轟失4分，送出3K及2次保送，賽後防禦率為4.60。在第4局時這位日籍好手的球速出現不小下滑，原先最快能投到98.9英里（約159.1公里），到該局卻出現93.5英里（約150.4公里），落差高達9公里。

總教練羅伯茲賽後談到佐佐木朗希的狀況：「我想他會進入傷兵名單，水泡的狀況非常嚴重，就算可以在覆蓋患部的情況下投球，但進傷兵名單應該是無法避免的。」

羅伯茲也提到，明星賽後佐佐木朗希投球穩定不少，但這樣的好表現卻被突如其來的水泡傷勢打斷，因此讓人感到更加遺憾，「朗希過去沒有遇到過水泡問題，但這次突然發生讓大家感到很驚訝，而且他當時狀態很好，所以很可惜，我想他至少會缺席兩周。」

至於佐佐木朗希本人則回應道：「完全沒有徵兆，就在第4局面對第一名打者時皮膚發生一點破裂，之後傷口持續變大，最後連繼續投球都有點困難。 」

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