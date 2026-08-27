MLB／洋基台灣日太空人巧遇鄧愷威中繼 國旗Taiwan躍大螢幕

紐約洋基台灣日今晚在洋基球場登場，由洋基迎戰休士頓太空人，千名台灣球迷共同參與，「台灣尚勇」口號與滿場台灣意象再次躍上美國職棒大聯盟。另一個驚喜是效力太空人的台灣投手鄧愷威登板中繼，台灣鄉親紛紛揮舞國旗、熱情聲援。

這是洋基球團連續第2年舉辦台灣日，再度由北美洲台灣商會聯合總會與帕菲克國際運動行銷攜手洋基球團合辦。來自全美各地的台灣鄉親與球迷齊聚紐約，現場有千名台灣球迷共同參與。

北美洲台灣商會聯合總會透過新聞稿表示，今晚賽事期間，中華民國國旗數度登上洋基球場大螢幕。

新聞稿指出，今晚另一個驚喜是效力休士頓太空人隊的台灣投手鄧愷威登板中繼，看到台灣選手站上投手丘，現場台灣鄉親不分支持球隊，紛紛起身揮舞國旗、熱情聲援。場上有台灣選手奮戰、看台有國旗飄揚，還有大螢幕一次次出現Taiwan，成為第2屆洋基台灣日最令人振奮的一幕。

北美洲台灣商會聯合總會表示，活動也邀請多位國際政要、友台人士共同參與，包括紐約州眾議員瓦涅爾（Clyde Vanel）、比凡（Anil Beephan）、瓜地馬拉駐聯合國副常任代表艾士可瓦（Mónica Escobar）等人，讓洋基台灣日成為連結台灣與國際社會的平台。

此外，今年洋基球團推出融入中華民國國旗元素的2026限定聯名球帽及限定聯名加大托特包，購買台灣日專屬套票的球迷都可獲得。

北美洲台灣商會聯合總會總會長温在興表示，感謝洋基球團、帕菲克國際運動行銷和所有志工、贊助夥伴，讓世界在棒球最高殿堂看見台灣。

帕菲克國際運動行銷總經理陳銘駒說，很高興再次與洋基球團及北美洲台灣商會聯合總會合作，把台灣日從隊史第一次變成一年一度的傳統。

洋基台灣日連續2年舉辦，象徵台灣與大聯盟的連結不斷深化。洋基球團今年6月簽下台東出身的18歲右投賴謙凡，成為繼王建民、郭阜林之後隊史第3位台灣球員。主辦單位表示，將在既有基礎上持續與洋基球團合作，讓台灣日成為洋基球場的年度傳統，也讓更多人因棒球認識台灣、愛上台灣。