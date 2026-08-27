MLB／鄧愷威5球解決洋基工具人 但太空人牛棚失火掉6分遭痛宰

太空人今天在客場挑戰洋基，台灣好手鄧愷威今天獲得上場機會，後援上場用5球解決打者，完成0.1局無失分任務。可惜牛棚在7、8局放火狂失6分，最終以3：9遭條紋軍痛宰。

前5局結束太空人僅以2：3微幅落後，6局下先發蘭伯特（Peter Lambert）在兩出局一壘有人時退場，由鄧愷威接替中繼。而面對洋基工具人卡巴耶羅（Jose Caballero），讓對方敲出內野飛球被接殺，只用5球就完成任務。

7局下將面對洋基左打群，太空人因此決定讓右投的鄧愷威退場，由左投索沙（Bennett Sousa）接棒，卻是骨牌倒下的開始，先後被敲3安並投出1次保送失2分。好不容易抓下1個出局數，又被「左打法官」瓊斯（Spencer Jones）和奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）接連敲安，被洋基打出4分大局以3：7落後。

洋基賈西亞（Luis Garcia Jr.）在第8局轟出兩分砲擴大分差，讓比賽失去懸念，太空人以3：9慘遭條紋軍輕取，系列賽前兩戰雙方各拿一勝。

鄧愷威休息2天後再度上場後援，也是重返大聯盟後第二次出賽，交出後援0.1局無失分成績單，最快球速為93.9英里，從這兩次都是在局中上場的安排看來，預期未來應該就是擔任「拆彈手」的角色。