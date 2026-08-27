聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／鄧愷威5球解決洋基工具人 但太空人牛棚失火掉6分遭痛宰
太空人今天在客場挑戰洋基，台灣好手鄧愷威今天獲得上場機會，後援上場用5球解決打者，完成0.1局無失分任務。可惜牛棚在7、8局放火狂失6分，最終以3：9遭條紋軍痛宰。
前5局結束太空人僅以2：3微幅落後，6局下先發蘭伯特（Peter Lambert）在兩出局一壘有人時退場，由鄧愷威接替中繼。而面對洋基工具人卡巴耶羅（Jose Caballero），讓對方敲出內野飛球被接殺，只用5球就完成任務。
7局下將面對洋基左打群，太空人因此決定讓右投的鄧愷威退場，由左投索沙（Bennett Sousa）接棒，卻是骨牌倒下的開始，先後被敲3安並投出1次保送失2分。好不容易抓下1個出局數，又被「左打法官」瓊斯（Spencer Jones）和奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）接連敲安，被洋基打出4分大局以3：7落後。
洋基賈西亞（Luis Garcia Jr.）在第8局轟出兩分砲擴大分差，讓比賽失去懸念，太空人以3：9慘遭條紋軍輕取，系列賽前兩戰雙方各拿一勝。
鄧愷威休息2天後再度上場後援，也是重返大聯盟後第二次出賽，交出後援0.1局無失分成績單，最快球速為93.9英里，從這兩次都是在局中上場的安排看來，預期未來應該就是擔任「拆彈手」的角色。
《Run&Roar奔龍而上》嘖嘖募資限時 35 折
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。