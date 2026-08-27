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MLB／李灝宇重返大聯盟後太火熱 大聯盟製作專題邀球評分析

中央社／ 台北27日電
大聯盟官網的老虎隊轉播平台特別製作專題，邀請前大聯盟球員史蓋斯（Bobby Scales）分析李灝宇重返大聯盟以來的火燙狀態。截圖自MLB YT影片封面
大聯盟官網的老虎隊轉播平台特別製作專題，邀請前大聯盟球員史蓋斯（Bobby Scales）分析李灝宇重返大聯盟以來的火燙狀態。截圖自MLB YT影片封面

效力美國職棒大聯盟（MLB）老虎隊的李灝宇今天雖然3打數無安打，但有2次強擊球，剛好符合球評史蓋斯對他近期強擊球率高於平均的分析，「重返大聯盟的他簡直判若兩人」。

底特律老虎隊今天以0比3敗給坦帕灣光芒隊，全隊僅敲出2支安打，而先發第9棒、三壘手的李灝宇在3局下敲出一壘飛球出局，6局下敲出在二壘壘包附近的強勁滾地球，被二壘手布陣攔截，9局下再敲出中外野飛球遭接殺。

李灝宇最終3打數無安打，賽後打擊率2成72，根據大聯盟官網顯示，李灝宇後面2打席的內容都屬於強擊球（Hard Hit），擊球初速在95英里以上。

大聯盟官網的老虎隊轉播平台特別製作專題，邀請前大聯盟球員史蓋斯（Bobby Scales）分析李灝宇重返大聯盟以來的火燙狀態，史蓋斯攤開數據指出，李灝宇自美國時間6月13日至今天賽前，這段期間的整體攻擊指數（OPS）、強擊球率（Hard-Hit%）、甜蜜點擊球率（Barrel%）皆優於聯盟平均。

史蓋斯特別指出，李灝宇的被三振率不高，代表他幾乎不追打壞球，這是很棒的指標，而觀察他的擊球落點，幾乎能將球打到各個角落，尤其是日前轟出的446英尺左外野全壘打，展現他的廣角長打能力。

史蓋斯點出，李灝宇擊球時前髖部容易向外開，一般不會鼓勵球員這麼做，但他的打擊機制仍能將球送到左中外野方向，尤其是重返大聯盟後在棒球釋放位置變得更好，讓他能夠將原本的平凡飛球化為更有威力的長打。

大聯盟 老虎 底特律老虎

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