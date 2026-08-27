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MLB／朗希手指水泡3.1局退場 「自殺棒」金河成再見安送道奇2連敗

聯合新聞網／ 綜合報導
金河成代打敲再見安，勇士6：5連兩天1分差勝道奇。 法國新聞社
金河成代打敲再見安，勇士6：5連兩天1分差勝道奇。 法國新聞社

道奇今天前往客場交手勇士，由佐佐木朗希掛帥先發，不料因手指起水泡緊急退場，留下3.1局失4分成績。不過球隊靠著打線穩定輸出追平，和勇士纏鬥至第九局，最終才被本季狀況不佳的金河成敲出再見安，以5：6在系列賽吞下2連敗。

佐佐木朗希今天出師不利，首局就被歐森（Matt Olson）夯出陽春砲，但是靠著隊友艾德曼（Tommy Edman）回敬兩分砲，前3局打完道奇以3：1取得領先。第四局「令和怪物」遭遇亂流先保送安打堆壘，後續被萊利（Austin Riley）高飛犧牲打再失1分，緊接著被墨菲（Sean Murphy）狙擊二壘安打後，因手指起水泡緊急退場。

道奇先發佐佐木因手指起水泡緊急退場，最終被勇士金河成敲出再見安，以5：6在系列戰吞下2連敗。 路透社
道奇先發佐佐木因手指起水泡緊急退場，最終被勇士金河成敲出再見安，以5：6在系列戰吞下2連敗。 路透社

道奇被迫提早啟動牛棚，恩里克斯（Edgardo Henriquez）面對二、三壘有人危機，被鮑德溫（Drake Baldwin）敲出左外野深遠飛球，不料「西語老師」赫南德茲（Teoscar Hernandez）出現防守瑕疵沒能接到球再丟兩分，並且算在朗希帳上，道奇反倒陷入3：4落後。

六局下勇士靠墨菲陽春砲再添1分以5：3領先 ，七局上改由道奇發起攻勢，靠著大谷翔平、弗里曼（Freddie Freeman）與貝茲（Mookie Betts）MVP「三星連線」搶下1分，接著把握對手連續保送再下一城，將比分扳平至5：5。

平局來到九局下，道奇推出史考特(Tanner Scott )上場，連抓2出局後出事，先被湯瑪斯(Lane Thomas)敲出二壘安，故意保送萊利要抓當時已經取消指定打擊的第九棒投手，幾乎戰到最後一兵一卒的勇士，只能換上本季打擊率不到一成、和自殺棒差不多的金河成代打，只是這次他把握住機會，纏鬥至滿球數後一棒敲出再見安送回跑者，勇士以6：5勝出、連兩天1分差擊敗道奇。

本戰佐佐木朗希主投3.1局失4分，挨6安包含1轟但無關勝敗，賽後防禦率4成6，敗投由後援史考特（Tanner Scott）吞下。大谷翔平今天則是5支2，跑回1分吞1K，賽後打擊率2成88。

MLB 道奇 佐佐木朗希 金河成

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