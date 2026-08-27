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MLB／比費城人還扯！紅人九局狂灌7分 睽違66年再演奇蹟逆轉

聯合新聞網／ 綜合報導
紅人今天靠著羅德里奎茲和蘇亞雷茲分別敲轟，最終在第九局狂灌7分逆轉擊敗巨人，創下睽違66年的隊史紀錄。 路透社
紅人今天靠著羅德里奎茲和蘇亞雷茲分別敲轟，最終在第九局狂灌7分逆轉擊敗巨人，創下睽違66年的隊史紀錄。 路透社

當你以為費城人3天前在9局下落後4分卻連攻6分逆轉紅雀很神奇，紅人今天告訴大家在大聯盟「沒有最扯、只有更扯」！

紅人今天在客場在第九局3：9落後6分的絕境下，靠著羅德里奎茲（Héctor Rodríguez）和蘇亞雷茲（Eugenio Suarez）兩轟吹起反攻號角，單局狂灌7分反倒以10：9擊敗巨人，重演隊史睽違66年的瘋狂逆轉秀。

巨人此戰開賽就砲聲隆隆，靠著考克斯（Bobby Cox）、狄佛斯（Rafael Devers）、惠特康（Shay Whitcomb）分別敲出兩分砲、吉伯特（Drew Gilbert）清空壘包的3分打點二壘安，再加上先發韋伯（Logan Webb）6局失兩分的優質表現，在第九局前以9：3取得絕對優勢。

不過輸了八局的紅人在第九局突然全面覺醒，首名打者羅德里奎茲先敲出個人單場第二轟的陽春砲，接著又靠安打與2保送堆成滿壘，去年有49轟的蘇亞雷茲驚天炸裂一發滿貫全壘打，也是本季第19轟 ，瞬間將比分追至8：9。可怕的是紅人攻勢在滿貫砲後仍未結束，又是2安打與盜壘攻佔得點圈，再靠著崔維諾（Jose Trevino）的高飛犧牲打與史蒂文森（Tyler Stephenson）適時安打超前，單局6支安打狂攻7分，最終以10：9上演超狂逆轉大戲。

根據大聯盟官方統計，這是紅人睽違66年後，再次於九局落後至少6分的情況下逆轉勝，上回已是1958年5月8日對戰小熊；此外紅人本輪系列賽對上巨人的前26局僅攻下4分，沒想到最後以這種戲劇方式爆發。賽後紅人牛棚主將桑提蘭（Tony Santillan）拿下勝投，第九局被敲出滿貫砲的史密斯（Dylan Smith）則吞下敗投。

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