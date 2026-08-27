MLB／李灝宇再戰光芒3打數掛零 準備迎戰道奇兩大塞揚獎強投

老虎隊今天繼續在底特律主場迎戰光芒隊，旅美好手李灝宇擔任先發九棒三壘手，全場3次打數掛零，老虎打線總共只有兩支安打，終場以0：3落敗，以1勝2敗輸掉系列賽，離美聯外卡愈來愈遠。

李灝宇3局下首次打擊揮出一壘飛球，6局下二壘滾地球、9局下中外野飛球出局，對光芒3連戰合計11打數1安打，攻下1分打點，被三振3次，本季出賽88場打擊率2成72、全壘打7支、打點33分。

光芒先發投手培洛塔（Freddy Peralta）投6局，只被揮出兩支安打，投出4次三振，優質表現奪下本季第6勝，也是繼6月15日投贏後勇士隊後，等了兩個多月再嘗勝投滋味，終止6連敗。

培洛塔去年在釀酒人隊投出17勝，奪下國聯勝投王，今年轉戰大都會隊表現不佳，8月3日被交易到光芒，在新東家登板5場終於贏球，本季戰績6勝11敗、防禦率5.11。

老虎先發投手梅爾頓（Troy Melton）投7局，被揮出7支安打、失3分，但隊友貧打無力得分，吞敗後變成7勝3敗、防禦率1.86。

光芒79勝54敗仍是美聯戰績最佳球隊，老虎近8戰吞下7敗，目前62勝71敗在美聯外卡排名第9，後天將在主場對道奇隊展開3連戰，李灝宇有機會對決兩名塞揚獎強投史庫柏（Tarik Skubal）、史奈爾（Blake Snell），以及最近復出的葛拉斯諾（Tyler Glasnow），3人確定在系列賽登板先發。