MLB／美媒「認罪」錯看李灝宇 老虎教頭讚：不會帶著恐懼比賽

美國媒體觀察，台灣棒球好手李灝宇在美國職棒大聯盟持續進化，選球力更好、拉打增加，變成一個更危險的打者。老虎總教練辛奇對他有耐心、願意給空間，「不讓年輕球員帶著恐懼比賽」。

「底特律自由報」（The Detroit Free Press）記者賽德爾（Jeff Seidel）今天在專欄向讀者坦言：「我要坦承，我完全看錯了李灝宇。」他在文章開頭表示，最初並不看好李灝宇，認為實力沒辦法站穩大聯盟。

李灝宇年僅23歲，歷經5年小聯盟磨練，今年4月17日首次在大聯盟出賽，一直到6月2日遭球隊下放小聯盟3A，6月13日再度重返大聯盟。

賽德爾指出，李灝宇第一次的大聯盟之旅，看起來好像迷航，不知道自己在做什麼，距離大聯盟還有一段距離。當老虎隊把李灝宇下放，賽德爾以為李灝宇的故事就此告終。

但賽德爾說，李灝宇從小聯盟回來之後「好像變了一個不同的球員」。最明顯的是，李灝宇對好球帶的控制能力變好，上壘率提升，三振減少、保送增加，對於什麼球要揮棒、什麼球不要打的判斷力也變得更好。

李灝宇透過翻譯向賽德爾說：「我學會把比賽的節奏慢下來，我還沒達到自己的天花板，我各方面都在進步中。」賽德爾觀察到，李灝宇的適應能力很好，儘管第一次大聯盟之旅受挫，但李灝宇學得很快，「教練告訴他什麼，他通常可以馬上調整」。

賽德爾舉例，李灝宇過去較常往反方向攻擊，大聯盟投手知道這一點，經常往李灝宇的內角投，擠壓他的揮棒空間。但22日對皇家之戰，李灝宇把瓦卡（Michael Wacha）的一記內角球拉打成為左外野的大號全壘打。

老虎隊總教練辛奇（A.J. Hinch）指出，李灝宇原本就具備拉打的力量，經過適應、調整之後，現在發揮更多拉打，展現可以把球打向球場兩側的能力，這是一個很好的現象。

李灝宇今年23歲，老虎隊陣中還有麥戈尼格爾（Kevin McGonigle）、克拉克（Max Clark）兩名更受矚目的年輕新秀。辛奇指出，外界談到兩人時常強調他們年紀很輕，但其實李灝宇也只有23歲。

總教練辛奇強調，年輕球員站上一個從來沒有面對過的層級，一定需要時間適應。

辛奇認為要給年輕球員空間，失敗是學習的最佳機會，「我們試著讓這些年輕球員不要覺得，每次做出一些不好的表現，他們就會被下放。我們不要他們帶著恐懼比賽」。

辛奇在李灝宇身上逐漸看到自信，「他從來不會帶著恐懼比賽。但他第一次上大聯盟的時候，難免會質疑自己是否屬於這裡。但第二次上來，我們已經看到他更『做自己』一點」。

賽德爾在文章尾聲「認罪」，承認自己一開始看錯李灝宇。他認為李灝宇具備實力，值得球隊給時間持續成長，「很清楚的，他屬於這裡（大聯盟）」。