快訊

輝達財報恐成火燒連環船 分析師示警C波大跌：台股將跌到31117

見證者無人機大升級！時速480公里甩開攔截 關鍵零件來自這國家

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／羅林斯建議大谷季後賽當道奇終結者 不相信朗希能關門

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平。 路透
大谷翔平。 路透

道奇隊重金網羅的守護神狄亞茲（Edwin Diaz）狀態不佳，費城人隊名將羅林斯（Jimmy Rollins）建議讓大谷翔平擔任季後賽的終結者，並表示不看好佐佐木朗希接下季後賽關門工作。

羅林斯曾在2007年奪下MVP，2008年幫助費城人奪冠，曾在2015年效力道奇。今天他在節目上與2007年國聯塞揚得主皮維（Jake Peavy）在節目討論道奇季後賽投手規劃。

羅林斯主張讓大谷擔任終結者，「我覺得他有能力繳出壓倒性的表現，雖然我不清楚他的健康狀況，但如果只投1局，他應該有辦法守住。季後賽最難拿的，就是最後3個出局數。當他從牛棚走出來，打者就得面對100英里速球，還有急遽下墜的指叉球。」

皮維贊成羅林斯的想法：「這想法很棒，不過他才剛復出，所以是否讓他連續登板，這點確實很難說。不過我們確實看過他在大場面完成這種任務，就像WBC決賽面對楚奧特（Mike Trout）那次對決一樣。」

皮維也建議把佐佐木朗希調往牛棚，甚至直接讓他擔任終結者。不過羅林斯反對這項安排，「我沒那麼信任他。雖然他去年確實有留下成績，但還沒真正讓我相信，他能在最重要的大場面拿出結果。」

佐佐木朗希去年季後賽登板9場，有3次救援成功，10.2局投出6次三振，防禦率0.84，每局被上壘率1.03，世界大賽G3和G6登板都沒失分。不過G7道奇選擇讓山本由伸「中0日」關門。

大谷翔平 道奇 佐佐木朗希

相關新聞

MLB／李灝宇擊球初速180公里強勁安打帶打點 老虎終止6連敗

老虎隊面對美聯龍頭光芒隊系列賽第2戰，台灣內野手李灝宇擔任先發第2棒、三壘手，4打數敲出1支帶有打點的強勁安打，替老虎追加保險分，終場老虎以4：1勝出，終結近期6連敗。

MLB／大谷翔平最快31日重返投手丘 有望對決「台灣怪力男」李灝宇

道奇隊「二刀流」大谷翔平重返投手丘腳步愈來愈近，預計明天將再進行一次牛棚練投或實戰打擊練習，總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天透露，若一切順利，大谷最快有機會在美國時間周日（台灣時間31日）對上老虎隊的比賽登板。

MLB／葛拉斯諾復出5局7K無關勝敗 道奇9上送不回三壘的大谷斷6連勝

道奇隊明星右投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）因傷缺陣三個半月後回歸，今天客場對上勇士隊，先發5局飆7K失3分，無關勝敗；勇士8局下從道奇後援投手史考特（Tanner Scott）手中敲回致勝分，終場以4：3勝出，斷道奇6連勝。

MLB／羅林斯建議大谷季後賽當道奇終結者 不相信朗希能關門

道奇隊重金網羅的守護神狄亞茲（Edwin Diaz）狀態不佳，費城人隊名將羅林斯（Jimmy Rollins）建議讓大谷翔平擔任季後賽的終結者，並表示不看好佐佐木朗希接下季後賽關門工作。

MLB／暌違1年多被敲全壘打 教士米勒：人有時真的很傻

教士隊守護神米勒（Mason Miller）已經超過一年沒被敲全壘打，今天對上海盜隊，遭克魯茲（Oneil Cruz）陽春砲狙擊，終場以0：1輸球。米勒受訪時直言，「人有時候可能是會白癡。」

MLB／大谷翔平腿部無礙 道奇教頭讚跑壘判斷：我希望的

大谷翔平在9局下奮力跑出三壘打，可惜道奇隊最終仍以3：4不敵勇士隊，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後受訪時稱讚大谷的跑壘判斷能力，並說明大谷的腿部狀況。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。