MLB／羅林斯建議大谷季後賽當道奇終結者 不相信朗希能關門

道奇隊重金網羅的守護神狄亞茲（Edwin Diaz）狀態不佳，費城人隊名將羅林斯（Jimmy Rollins）建議讓大谷翔平擔任季後賽的終結者，並表示不看好佐佐木朗希接下季後賽關門工作。

羅林斯曾在2007年奪下MVP，2008年幫助費城人奪冠，曾在2015年效力道奇。今天他在節目上與2007年國聯塞揚得主皮維（Jake Peavy）在節目討論道奇季後賽投手規劃。

羅林斯主張讓大谷擔任終結者，「我覺得他有能力繳出壓倒性的表現，雖然我不清楚他的健康狀況，但如果只投1局，他應該有辦法守住。季後賽最難拿的，就是最後3個出局數。當他從牛棚走出來，打者就得面對100英里速球，還有急遽下墜的指叉球。」

皮維贊成羅林斯的想法：「這想法很棒，不過他才剛復出，所以是否讓他連續登板，這點確實很難說。不過我們確實看過他在大場面完成這種任務，就像WBC決賽面對楚奧特（Mike Trout）那次對決一樣。」

皮維也建議把佐佐木朗希調往牛棚，甚至直接讓他擔任終結者。不過羅林斯反對這項安排，「我沒那麼信任他。雖然他去年確實有留下成績，但還沒真正讓我相信，他能在最重要的大場面拿出結果。」

佐佐木朗希去年季後賽登板9場，有3次救援成功，10.2局投出6次三振，防禦率0.84，每局被上壘率1.03，世界大賽G3和G6登板都沒失分。不過G7道奇選擇讓山本由伸「中0日」關門。