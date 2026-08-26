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MLB／暌違1年多被敲全壘打 教士米勒：人有時真的很傻
教士隊守護神米勒（Mason Miller）已經超過一年沒被敲全壘打，今天對上海盜隊，遭克魯茲（Oneil Cruz）陽春砲狙擊，終場以0：1輸球。米勒受訪時直言，「人有時候可能是會白癡。」
米勒上次被打全壘打是去年8月6日，打者是響尾蛇隊古瑞爾（Lourdes Gurriel Jr.）。睽違一年多，米勒再度挨轟導致球隊輸球，對此，教士總教練史塔曼（Craig Stammen）簡單回應，「他也是人。」
米勒聽到教練的回應後表示，「人有時候真的很傻，這球要向他致敬，他揮得很好，確實把球轟爛了，但我不能把那顆球投在那個位置上。」
那顆球是變速球，米勒主要用速球和滑球，變速球使用率不到5%，米勒原本想把變速球丟到外角低，最後卻投到內角好球帶裡，米勒說：「現在回頭看，我可以很客觀地說，那真的是一顆很蠢的球。不過當下我很相信這個選擇，也有自己的計畫，只是沒有執行好。」
教士目前正在競爭國聯外卡門票，落後外卡第2的費城人隊2場，領先外卡第4的響尾蛇隊僅1場。米勒最近登板頻繁，他說，「我的登板量確實很大，但這不是『我今天狀況不好、沒好球威』。我覺得只是投了一顆很蠢的球，事情就這麼簡單。」
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