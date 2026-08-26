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MLB／大谷翔平腿部無礙 道奇教頭讚跑壘判斷：我希望的

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平。 美聯社
大谷翔平。 美聯社

大谷翔平在9局下奮力跑出三壘打，可惜道奇隊最終仍以3：4不敵勇士隊，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後受訪時稱讚大谷的跑壘判斷能力，並說明大谷的腿部狀況。

大谷7下跑向一壘時，曾出現腳不舒服的動作，球迷擔心他的身體狀況，對此，羅伯茲表示：「當時一壘那個play很接近，他全力跑完後，看起來姿勢有一點不太自然。但我後來看到他9局一路跑到三壘，感覺應該沒什麼問題。」

9下大谷靠著對手的守備瑕疵和腳程，拚出一支三壘打，形成無人出局三壘有人的大好局面，貝茲（Mookie Betts）擊出內野滾地，大谷沒貿然衝回本壘，而是留在三壘，羅伯茲對這個判斷也給予好評：「那正是我希望他做出的判斷，當時不管貝茲把球打到內野右側還左側，只要是打到比較好守備的地方，我都覺得翔平如果衝本壘，很可能出局。」

「所以我希望把機會留給孟西（Max Muncy），現在回頭看，如果翔平當時真的衝，應該會被抓到。能繼續讓跑者留在得點圈，把機會交給孟西，之後再交給艾德曼（Tommy Edman），我覺得這是很好的選擇。」

大谷翔平 道奇

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