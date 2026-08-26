MLB／三壘指偷暗號符合規則 響尾蛇教頭向小熊道歉：是我們錯了

響尾蛇隊總教練羅夫洛（Torey Lovullo）因昨天比賽偷暗號爭議，向聯盟高層請教規則，他得知真相後認錯，並向小熊隊總教練康索（Craig Counsell）道歉。

昨天比賽響尾蛇教練團發現，小熊三壘指導教練貝瑞（Quinton Berry）在響尾蛇投手凱利（Merrill Kelly）準備投變速球時，向二壘跑者傳訊息，再由跑者將球種資訊轉告給打者。

這件事讓羅夫洛和響尾蛇教練團非常不滿，直接朝貝瑞大喊，要他停止這種行為。接著小熊板凳教練弗萊赫提（Ryan Flaherty）也與響尾蛇教練團爆發激烈口角。

羅夫洛與響尾蛇教練團以為，規則禁止壘指導教練傳遞暗號，因此他致電大聯盟場上事務資深副總裁希爾（Michael Hill）釐清規則，通話結束後羅夫洛表示：「那是一段非常棒的對話。只要一壘和三壘指待在壘指導區範圍內，他們想做什麼都可以，這次是我搞錯了，我也有機會打電話給康索，向他道歉，並告訴他是我們錯了，他們的做法完全符合規定。」

今年規則有修改，只要投手踩上投手板，壘指導教練就不能離開半矩形線條劃約2英尺的指導區。只要教練待在這個區域內，就可以自行觀察暗號，並把資訊傳給跑者。

羅夫洛透露，康索接受他的道歉，兩隊將就此翻篇。康索則回應，「我非常尊敬羅夫洛。我覺得他把這支球隊帶得很好，也做得非常出色。我一直很享受跟他的交流，所以他覺得自己該打這通電話，我很感謝他這麼做。」