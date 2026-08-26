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MLB／大谷翔平最快31日重返投手丘 李灝宇有望對決

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MLB／大谷翔平最快31日重返投手丘 有望對決「台灣怪力男」李灝宇

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
大谷翔平。 路透
大谷翔平。 路透

道奇隊「二刀流」大谷翔平重返投手丘腳步愈來愈近，預計明天將再進行一次牛棚練投或實戰打擊練習，總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天透露，若一切順利，大谷最快有機會在美國時間周日（台灣時間31日）對上老虎隊的比賽登板。

大谷翔平因左膝傷勢影響，已超過1個半月未以投手身份上場，如今距離重回投手丘持續有進展，從投擲加重球、長傳到進入牛棚練投，目前也已進入實戰投打練習的階段，逐步增加投球量。

羅伯茲今天賽前指出，大谷預計周三會再進行第二次實戰投打練習，或是牛棚練投，之後再視他的狀況評估後續規劃，若是一切順利，最快能在周日對上老虎隊到比賽中登板投球。

在「投手大谷」沒出賽期間，「打者翔平」仍持續以指定打擊身份上場，因此在他重回投手丘的過程，也無法到3A進行復健賽，將直接上場實戰，復出首戰將不會負擔太長局數，預計投不超過4局，並逐步拉長投球局數。

若依照理想進度，大谷翔平於周日登板先發，將有機會碰上效力於老虎隊的內野手、「台灣怪力男」李灝宇，上演兩人在大聯盟的首次投打對決。

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