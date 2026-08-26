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MLB／李灝宇擊球初速180公里強勁安打帶打點 老虎終止6連敗

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
李灝宇。 美聯社
李灝宇。 美聯社

老虎隊面對美聯龍頭光芒隊系列賽第2戰，台灣內野手李灝宇擔任先發第2棒、三壘手，4打數敲出1支帶有打點的強勁安打，替老虎追加保險分，終場老虎以4：1勝出，終結近期6連敗。

李灝宇今天先發上陣，前三打席沒表現，面對光芒先發右投，首打席擊出一壘滾地球出局，4局下面對左投西摩（Ian Seymour）擊出游擊滾地球出局，5局下則是遭到三振出局。

老虎先發投手洛貝（Jackson Jobe）在4局上先失1分。老虎打線在5局下展開攻勢，托克森（Spencer Torkelson）安打，新秀克拉克（Max Clark）轟出2分砲超前比數，接著托瑞斯（Gleyber Torres）再敲安打，麥高尼格爾（Kevin McGonigle）擊出一壘滾地球造成失誤，老虎單局進帳3分，取得3：1領先。

7局下老虎貝耶茲（Javier Baez）率先上場就敲出三壘打，李灝宇在2出局後上場，球數2好2壞時，從西摩手中敲出左外野方向的安打，擊球初速達112.2英里（約180.6公里）是全場最快，送回壘上跑者，替老虎隊追加第4分。

此戰李灝宇打滿全場，8局上從三壘移防二壘。單場4打數敲1安，近期8場出賽合計25打數敲9安打維持好手感，本季打擊率2成75，整體攻擊指數0.742。

光芒 老虎 MLB 李灝宇

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