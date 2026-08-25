MLB／西格勒苦等先發當英雄！生涯首支三壘安救紅襪4連勝

紅襪近期持續維持火燙狀態，今日作客馬林魚雖然進攻一路遭到壓制，但許久沒有獲得先發機會的西格勒（Anthony Seigler）在9局敲出生涯首支三壘安打，最終幫助紅襪以4：2擊敗馬林魚，豪取4連勝。

事實上，此役紅襪打線前段並沒有完全發揮，反而是第7至9棒合計敲出5支安打、跑回3分，不斷替球隊製造得分機會，代理總教練崔西（Chad Tracy）賽後也大力稱讚打線後段的貢獻。

「他們今晚真的太棒了，一整晚都不斷替我們創造進攻機會。我們前面雖然有幾次沒能把分數拿回來，但他們就是持續做同樣的事情。」

真正決定勝負的一擊出現在9局上，當時雙方2：2平手，加斯珀（Mickey Gasper）選到保送後由「斧頭幫」外野手懷特（Eli White）代跑。

接著擔任第9棒的西格勒逮中祖柏（Tyler Zuber）的84.4英里的變化球，將球強勁掃向右外野邊線，形成個人大聯盟生涯首支三壘安打，懷特也一路奔回本壘，幫助紅襪取得關鍵超前分。

值得一提的是，這甚至是西格勒自8月17日後的首次先發。近期二壘大多則由索加德（Nick Sogard）出賽，但西格勒並沒有因為角色改變而鬆懈，反而持續與打擊教練進行模擬實戰訓練，讓自己隨時做好上場準備。

「加斯珀先完成了一個很棒的打席，所以我當時只是想辦法把跑者推進，讓他進入得點圈，然後等待一顆能夠攻擊的球，這真的就是我當時唯一想做的事情。大家現在都打得非常好，所以我的角色確實有一些改變，但這完全沒問題，因為我們還是在贏球。我永遠都會做好準備，而且我身旁有一群非常棒的隊友與教練，他們都會幫助我做好準備。」

崔西同樣認為，即使長時間沒有先發，西格勒仍保有自己的打擊特色，「他就是一名能夠把球打進場內的打者。當壘上有人、輪到他打擊時，你會很有信心他能夠讓球形成有效擊球。即使休息了一段時間，他仍然是原本的自己，也一定會帶給你具有競爭力的打席，而那顯然是今晚非常關鍵的一棒。」

「這就是下一個人站出來。當你的名字被叫到，就上場把所有東西拿出來，做好自己的工作。他今晚就是這麼做。我一點都不意外，因為我知道他一直都準備好了。」加斯珀談到西格勒坦言。

拿下此役後，紅襪已經豪取4連勝，目前距離美聯外卡第1的洋基只剩2.5場勝差，而結束與馬林魚的系列賽後，雙方更將直接在紐約展開4連戰。

此外，紅襪本季光是第8局已經攻下69分，高居全大聯盟第1，團隊得失分差更來到正101分，再次展現比賽後段的進攻能力。