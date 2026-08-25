快訊

沙德爾颱風撲台機率降！估明下半天發海警 周四、周五離台最近

11歲登《超偶》一舉擊敗冠軍朱俐靜 徐杰驚傳離世得年27歲

綠島震後！商店貨品散滿地 馬蹄橋、大白沙大量落石阻路

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／大聯盟投手復健賽影響小聯盟輪值 陳偉殷揭「不成文規定」

聯合新聞網／ 綜合報導
陳偉殷。 聯合報系資料照
陳偉殷。 聯合報系資料照

「台灣殷雄」陳偉殷最近在美國關心小聯盟台灣選手，他在場邊受訪時提到大聯盟投手投復健賽的「不成文規定」。

陳偉殷職棒生涯從日職起步，後來旅美直接從大聯盟出發，很少在小聯盟投球。陳偉殷提到，曾在小聯盟投過2次復健賽，只要大聯盟球員在小聯盟投完復健賽，比賽當天結束後就要「請全隊吃飯」，對象包含球員和教練團，總共約30人。

陳偉殷進一步解釋，因為大聯盟投手要投復健賽，原本要先發的小聯盟投手出賽機會被影響。一開始大聯盟投手只請受影響的小聯盟投手吃飯或送禮，後來升級成請全隊吃飯。

小聯盟球員賽後飲食待遇普通，通常只有三明治或披薩簡單吃，所以大聯盟球星請客前，會先了解球場附近的餐廳2到3個，然後直接選最好的餐廳，之後會收到小聯盟教練的感謝。陳偉殷還笑說：「還有球員會打包，節儉不是只有台灣。」

陳偉殷 MLB

相關新聞

MLB／老虎慘吞6連敗…李灝宇先發0安但神準傳球助殺本壘

老虎隊近況超慘，今天又以1：4不敵光芒隊，吞下6連敗，打線全場僅5安打，台灣好手李灝宇先發出賽4打數沒有安打、吞下2次三振。

MLB／太空人投手戰力一團糟總管下台 美媒評點6筆補強失準包括鄧愷威

太空人隊近8戰6敗，包括昨天搞砸6：0領先，最終以6：7輸給運動家隊，今天宣布人事異動，總管布朗（Dana Brown）下台，過渡期間將由老闆克蘭（Jim Crane）親自督導棒球營運。

MLB／迷航結束？水手羅利生涯首次三響砲比肩自家總教練

水手隊重砲捕手羅利（Cal Raleigh）本季大迷航，今天費城人隊，他上演個人生涯首次單場三響砲，幫助水手以9：2終結費城人的9連勝。

MLB／才喊「還有能力」！惠勒8責失、挨4轟平生涯最慘 近6場防禦率飆8.51

費城人王牌惠勒（Zack Wheeler）近期陷入本季最嚴重低潮，過去5場先發防禦率高達6.64，更連續6場先發無緣勝投。不過面對外界對他狀態的疑慮，惠勒依舊充滿信心，直言知道自己仍然有能力。

MLB／西格勒苦等先發當英雄！生涯首支三壘安救紅襪4連勝

紅襪近期持續維持火燙狀態，今日作客馬林魚雖然進攻一路遭到壓制，但許久沒有獲得先發機會的西格勒（Anthony Seigler）在9局敲出生涯首支三壘安打，最終幫助紅襪以4：2擊敗馬林魚，豪取4連勝。

MLB／大聯盟投手復健賽影響小聯盟輪值 陳偉殷揭「不成文規定」

「台灣殷雄」陳偉殷最近在美國關心小聯盟台灣選手，他在場邊受訪時提到大聯盟投手投復健賽的「不成文規定」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。