MLB／大聯盟投手復健賽影響小聯盟輪值 陳偉殷揭「不成文規定」

「台灣殷雄」陳偉殷最近在美國關心小聯盟台灣選手，他在場邊受訪時提到大聯盟投手投復健賽的「不成文規定」。

陳偉殷職棒生涯從日職起步，後來旅美直接從大聯盟出發，很少在小聯盟投球。陳偉殷提到，曾在小聯盟投過2次復健賽，只要大聯盟球員在小聯盟投完復健賽，比賽當天結束後就要「請全隊吃飯」，對象包含球員和教練團，總共約30人。

陳偉殷進一步解釋，因為大聯盟投手要投復健賽，原本要先發的小聯盟投手出賽機會被影響。一開始大聯盟投手只請受影響的小聯盟投手吃飯或送禮，後來升級成請全隊吃飯。

小聯盟球員賽後飲食待遇普通，通常只有三明治或披薩簡單吃，所以大聯盟球星請客前，會先了解球場附近的餐廳2到3個，然後直接選最好的餐廳，之後會收到小聯盟教練的感謝。陳偉殷還笑說：「還有球員會打包，節儉不是只有台灣。」