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MLB／迷航結束？水手羅利生涯首次三響砲比肩自家總教練

聯合新聞網／ 綜合報導
水手隊重砲捕手羅利（Cal Raleigh）。 路透
水手隊重砲捕手羅利（Cal Raleigh）。 路透

水手隊重砲捕手羅利（Cal Raleigh）本季大迷航，今天對上費城人隊，他上演個人生涯首次單場三響砲，幫助水手以9：2終結費城人的9連勝。

羅利首局狙擊費城人王牌惠勒（Zack Wheeler），水手單局灌進5分。第5局羅利與楊（Cole Young）接連開轟，將惠勒打退場；第7局羅利又從後援投手舒加特（Chase Shugart）手中敲出陽春砲，本季全壘打數來到17轟。

羅利本場3打數3轟，有1次保送，貢獻4打點，今年OPS從賽前的0.579上升至0.618，他上季OPS為0.948，敲出60轟。

這是羅利本季首度單場至少2轟，也是生涯首度單場三響砲，是水手隊史第13位三響砲球員，水手隊史另一位三響砲捕手，是現任水手總教練威爾森（Dan Wilson），他在1996年4月曾達成這項紀錄。

羅利賽後受訪時談到打法和心態的轉變，「我最近在打擊區感覺比較好，身體方面，我試著讓雙手更早回到準備位置，我覺得自己這部分做得更好。心理層面，就是相信自己，每天都抱持希望與樂觀。別太沮喪，也別太亢奮，努力為比賽做好準備。」

水手 Cal Raleigh

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