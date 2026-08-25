MLB／才喊「還有能力」！惠勒8責失、挨4轟平生涯最慘 近6場防禦率飆8.51

費城人王牌惠勒（Zack Wheeler）日前才在連續6場先發無勝後強調「知道自己仍然有能力」，並期待下一場面對水手能夠「把所有東西一起找回來」，沒想到今日站上投手丘後，等來的不是反彈，而是本季至今最慘烈的一場先發。

面對本季進攻火力位居大聯盟後段班的水手，惠勒僅投4局就被狂敲9支安打，包括挨了4發全壘打，另外送出5次保送、只有4次三振，狂失8分全部都是自責分，費城人最終也以2：9慘敗，9連勝就此遭到終結。

更讓人意外的是，惠勒甚至從比賽一開始就完全壓制不住水手打線，首局就狂失5分。這是他大聯盟生涯第2次單局首局失掉5分，同時也是披上費城人球衣後首次出現如此慘況。

不僅如此，單場失掉8分也追平惠勒大聯盟生涯單場最多自責分紀錄，過去生涯曾經3度發生，上一次已經要追溯至2024年面對金鶯，當時他僅投4.1局就同樣失掉8分。

事實上，這場比賽開打前，無論對戰組合或數據都相當有利於惠勒。

水手本季前132場比賽只攻下521分，與藍鳥並列全大聯盟得分最少，而惠勒賽前防禦率仍只有2.92。沒想到雙方實際交手後，水手卻完全打爆這名36歲王牌，甚至讓他的單季防禦率一口氣從2.92暴增至3.40。

而且真正值得費城人擔心的，恐怕不只是這一場比賽。

惠勒上一場面對馬林魚時，主投5局就用了98球並出現4次保送，當時他坦言自己的速球感覺已經是「很長一段時間以來最好的一次」，只是因為進行調整，暫時失去對變化球的掌握。

當時惠勒仍相當有信心，強調下一場面對水手會繼續調整，希望能夠「把所有東西一起找回來」，甚至直言「知道自己仍然有那個能力，這一點毫無疑問。」

代理總教練馬丁利（Don Mattingly）同樣沒有太過擔心，「惠勒並不是我會擔心的球員之一。我認識他已經很長一段時間了，他的球威依然很好。」

然而今日登板後，惠勒的問題顯然沒有得到改善，反而進一步惡化。尤其把時間拉長來看，惠勒的低潮已經逐漸從短期失常變成令人擔憂的趨勢。過去6場先發，他的防禦率已經飆升至驚人的8.51，與本季前15場先發曾經繳出10勝1敗、防禦率2.13的宰制表現形成巨大反差。