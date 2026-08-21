MLB／史考特「屁屁開刀」竟變道奇迷因梗！隊友連「BBL」T恤都做出來

道奇牛棚左投史考特（Tanner Scott）去年不僅頂著4年7200萬美元大約繳出4.74防禦率、10次救援失敗的災難球季，季後賽期間更因臀部膿瘍感染緊急接受手術，被迫退出國聯分區系列賽名單。然而，這段尷尬往事竟意外催生出「BBL」綽號，隨著史考特本季強勢反彈，這個原帶有調侃意味的稱號，甚至成為道奇休息室最熱門的梗之一。

史考特去年原被寄予厚望成為球隊終結者，沒想到整季防禦率高達4.74，出現10次救援失敗、吞下4敗，根據《Baseball-Reference》數據，WAR甚至跌至生涯最差的-0.6。

更尷尬的是，他的球季最後竟以臀部傷勢畫下句點。史考特在國聯分區系列賽期間因臀部膿瘍感染，被緊急送往醫院接受治療，總教練羅伯茲（Dave Roberts）當時甚至以「緊急切除手術」形容他的狀況，正是這段經歷，讓部分道奇球迷今年開始在社群媒體上替史考特取了一個相當惡搞的綽號「BBL」。

BBL原本是「Brazilian Butt Lift（巴西提臀術）」的縮寫，球迷刻意拿史考特去年臀部接受手術的經歷開玩笑，同時也暗指他從去年低潮到今年「改頭換面」的巨大轉變。

BBL原本是「Brazilian Butt Lift（巴西提臀術）」的縮寫。 法新社。

原本這只是在道奇球迷社群間流傳的小眾迷因，直到日前史考特對決水手重砲「Big Dumper」羅利（CalRaleigh）時，道奇主播尼爾森（Stephen Nelson）突然在轉播中巧妙使用另一種解釋，「現在是Big Dumper，對上BBL，Big Bad Lefty（超強左投）史考特。」

沒想到一句轉播台上的玩笑，讓「BBL」徹底在道奇休息室爆紅。事實上，史考特多年好友、道奇投手菲利普斯（Evan Phillips）坦言，他一開始甚至不知道這個綽號背後真正的由來，「我原本以為這完全就是自然產生的綽號。原來Twitter世界、迷因世界裡面還有這些背景故事，真的太棒了。」

菲利普斯甚至直接訂製數十件「BBL」T恤發給道奇隊友。當然，他在衣服上採用了比較適合公開場合的「Big Bad Lefty」版本，但設計依舊暗藏玄機。T恤照片刻意挑選史考特抬腿投球的瞬間，讓他的臀部成為畫面相當醒目的位置。

面對隊友如此毫不留情的惡搞，史考特倒是完全沒有生氣，只是有些害羞地笑著表示，「很好玩啊。」

此外，史考特透露，自己很喜歡菲利普斯製作的T恤，甚至連妻子也加入玩笑行列，在網路上找到另一件印著「我和一個超大屁股」的惡搞T恤，「因為菲利普斯是我的朋友。」

史考特在社群上也曾用桃子符號自嘲。截圖自史考特IG

其實史考特早就已學會拿自己的傷勢開玩笑。今年休賽季，他曾在社群分享自己手拿世界大賽冠軍獎盃的照片，並刻意寫下雙關語，「把所有事情都拋到『身後（BEHIND）』。」最後還附上一個桃子表情符號。

能夠如此輕鬆看待去年不堪回首的經歷，某種程度上也反映出史考特本季能夠重新站起來的原因，他沒有讓自己一直困在去年的失敗，而是在休賽季重新調整投球機制，改善過去經常把球失投到紅中位置的問題，也逐漸找回身為頂尖左投的自信。

回顧去年，史考特自己也完全沒有替那個失望的球季找任何藉口，「去年真的糟透了，每次有人問我，我都是這樣回答。」

另外，史考特近期也再次證明自己的價值，日前作客洛磯先是完成4個出局數的救援，隔天又在延長10局登板，以無失分內容守住勝利，幫助道奇完成系列賽橫掃。

球迷刻意拿史考特去年臀部接受手術的經歷開玩笑，同時也暗指他從去年低潮到今年「改頭換面」的巨大轉變。 路透。

有趣的是，談到好友本季的復活時，菲利普斯無意間又說出另一個與「BBL」完美呼應的詞「bounce back（強勢反彈）」，「棒球其實就是一個充滿非常微小調整、主觀判斷以及細節的比賽。好啦，這些詞史考大概一個都不會用。但他就是有辦法每天來到球場，然後全力去做自己該做的事情，這也是他之所以能夠這麼出色的原因之一。」

截至今日，史考特本季防禦率僅2.28，比起去年的4.74直接砍掉超過一半，救援成功更來到18次，而且僅有2次救援失敗。