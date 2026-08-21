MLB／26打數無安打換滿場噓聲！貝茲坦言塔克「巨約壓力」成低潮原因

道奇原期待休賽季以4年2.4億美元（約新台幣72億元）重金網羅的塔克（Kyle Tucker）成為打線另一名核心，沒想到例行賽進入最後階段，塔克卻遲遲沒有打出符合身價的表現。如今就連貝茲（Mookie Betts）與羅哈斯（Miguel Rojas）都公開談到他的低潮，但兩人並沒有責怪隊友，反而點出這張巨約可能帶來的巨大壓力。

在貝茲主持的《On Base with Mookie Betts》節目最新一集中，他與羅哈斯特別談到塔克目前面臨的處境。

貝茲認為，當一名球員拿到如此龐大的合約後，壓力幾乎不可能不存在，而且不只是外界期待，球員給予自己的壓力可能更加沉重。

「當你給一個人這種等級的合約時，外界一定會產生壓力，而他自己內心其實也會有很大的壓力，因為他知道自己必須打得好。」

不過相較於外界的批評，道奇休息室內部顯然選擇用另一種方式面對。羅哈斯強調，一名球員陷入低潮時，身旁隊友是否仍然願意支持他相當重要，因為心理上的感受往往也會直接反映在場上表現。

「當你感覺好的時候，你就會打得好。當你每天走上球場，知道這些隊友都支持著你，那是一種很棒的感覺。當你看看自己的左邊、再看看右邊，知道身旁都是願意支持你的人，即使事情現在進展得並不順利，這種感覺仍然非常重要。」

塔克今年休賽季與道奇簽下4年2.4億美元合約，平均年薪高達6000萬美元。如此驚人的身價，也意味著只要表現稍微不如預期，每一個低潮都可能被外界放大檢視。

本季至今塔克出賽約120場，僅繳出打擊率2成32、上壘率3成27、長打率3成68的成績，另外只有11發全壘打，與過去效力太空人、以及小熊期間累積的生涯平均水準存在明顯落差。

尤其隨著低潮持續，塔克近期承受的壓力也愈來愈大，不僅主、客場表現都沒有明顯起色，在道奇主場甚至已經數度聽見自家球迷送上的噓聲。

最慘的是，塔克日前一度陷入生涯最長的連續26打數無安打低潮，直到這次作客洛磯的3連戰，才終於靠著一支帶有打點的二壘安打終結乾旱。