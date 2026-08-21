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MiLB／林振瑋後援奪第6勝 費爾柴德單場敲雙安

中央社／ 記者謝靜雯台北21日電
林振瑋。圖Arizona Fall League提供（資料照）
林振瑋。圖Arizona Fall League提供（資料照）

美職聖路易紅雀隊台灣投手林振瑋今天2A後援登板，投4局無失分，球隊延長賽以3比2擊敗西雅圖水手，林振瑋拿下個人本季第6勝；水手隊3A費爾柴德Stuart Fairchild）單場雙安、近期連4場出賽敲安。

紅雀隊2A今天與水手隊2A交手，前6局打完2比2戰成平手，紅雀隊24歲台灣投手林振瑋7局下接替登板，先三振首名打者，接著被敲出安打、二壘打，讓對手攻占二、三壘，及時回穩，依序製造滾地球出局、飛球出局、穩守不失分。

林振瑋8局下2人出局後，雖有投出四壞保送，但接著製造滾地球出局、沒讓對手延續攻勢，9局下雖有被敲出安打、因暴投讓跑者站上二壘，關鍵時候投出三振、凍結動手攻勢。

兩隊正規9局打完沒能分出勝負，延長賽10局上，紅雀隊靠著高飛犧牲打跑回超前分，10局下林振瑋依序讓打者敲出中外野方向飛球、右外野方向飛球、游擊方向飛球出局，替球隊守住勝利。

林振瑋今天總計用64球後援投4局，被敲出3支安打，投出3次三振、1次四壞保送，無失分，拿下個人本季第6勝，賽後防禦率4.95。

水手隊3A野手費爾柴德今天先發出賽，打7棒、守中外野，2局上首打席敲出左外野方向安打，但隊友沒能延續攻勢。

費爾柴德5局上敲出中外野方向飛球出局，8局上敲出中外野方向安打，單場3打數敲出2支安打，近期連4場出賽敲安，賽後打擊率2成94；水手隊終場以1比2不敵舊金山巨人3A。

林振瑋 費爾柴德 Stuart Fairchild

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